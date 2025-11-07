マクドナルド、ハッピーセット「アニア」が登場 恐竜＆動物の手足動かせるおもちゃ全6種【一覧】
日本マクドナルドは14日より、ハッピーセットのおもちゃ2種「アニア」「ムーミン」を期間限定で販売する。
【画像】かっこいいカードつき！ハッピーセット「アニア」おもちゃ（全6種）
ハッピーセット「アニア」は、タカラトミー原作のアニメ『アニアキングダム』の恐竜や動物たちの手足や口を動かして遊べる、手のひらサイズの全6種のおもちゃとなる。
各キャラクターのポーズは玩具とは異なるハッピーセット限定のオリジナルデザインで、ゴールドやメタリックなど特別なカラーリングを採用している。さらに、ハッピーセットでしか手に入らないマクドナルドオリジナルの「マクドレックス(ティラノサウルス)」も登場する。
また、フィギュアに加えて恐竜や動物たちの特殊能力が描かれたキャラクターカードがセットになっており、それぞれの生態や特徴を学ぶこともできる。キャラクターカードの裏面に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、デジタルゲーム「ルッタの大冒険」が楽しめる。
「ダーク・フレイム(ティラノサウルス)」等の姿を通して、恐竜が生きていた中生代の昔の自然に関心を持ち、色々な命が生きる世界を想像する遊びが楽しめる。「ルッタ(コツメカワウソ)」の手足を動かしたり、「スピン(スピノサウルス)」の首を動かしたりして、その生き物の姿や形の特徴をよく見て動かす遊びは、図形・空間の認識を高める。
ハッピーセット「アニア」のキャラクターカードに記載されたQR コードをスマートフォンで読み込むと、デジタルコンテンツ「ルッタの大冒険」が楽しめる。第1弾と第2弾で遊べるステージが異なる。また、第2弾のカードを読みとって遊べるステージを全てクリアすると、スペシャルステージが現れる。
なお、11月15日（土）、16日（日）の2日間は、ハッピーセット「アニア」を1セット購入につき「アニア スペシャルDVD2025」を数量限定でプレゼントする。
■ハッピーセット「アニア」
※各おもちゃには、各キャラクターの特殊能力が描かれたカードがセットになっている。
◆第1弾 11月14日(金)〜11月20日(木)
・ダーク・フレイム(ティラノサウルス)
体を上下に動かして遊ぶことができる。
・スピン(スピノサウルス)
首を上下に動かして遊ぶことができる。
・レオニー(ライオン)
首を左右に動かして遊ぶことができる。
◆第2弾 11月21日(金)〜11月27日(木)
・マクドレックス(ティラノサウルス)
口を開いたり閉じたりして遊ぶことができる。
・モーサ(モササウルス)
口を開いたり閉じたりして遊ぶことができる。
・ルッタ(コツメカワウソ)
前足や体を動かして遊ぶことができる。
◆第3弾 11月28日(金)〜
第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等を渡す場合があり。
※おもちゃは選べない。
◆週末プレゼント
※11月15日（土）、16日（日）の2日間
・「アニア スペシャルDVD2025」
「アニア」のお楽しみ映像がたくさん入ったマクドナルドオリジナルのDVD。動画クリエイター「フィッシャーズ」を声優に迎えたコラボレーション動画も収録している。
