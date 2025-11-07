キム・ヨハン、ファン・ボルムビョルに“触れそうで触れない”距離で見つめ合う… 韓国ドラマ『第4次恋愛革命 〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』ポスター公開
俳優のキム・ヨハンが主演を務める韓国ドラマ『第4次恋愛革命 〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』（全16話）が、11月13日よりPrime Videoで独占配信される。今回、メインポスターが公開され、ファン・ボルムビョルとの“触れそうで触れない”距離感を切り取ったビジュアルとなっている。
【動画】『第4次恋愛革命 〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』予告
公開されたポスターでは、粉々になったノートパソコンを抱えたチュ・ヨンサン（ファン・ボルムビョル）と、モデル科の人気インフルエンサーであるカン・ミンハク（キム・ヨハン）がキャビネットの前で見つめ合う姿が描かれている。数センチの距離で交わる視線と張り詰めた空気が、恋の始まりを予感させる。
舞台は、突然の学科統合で「工学科」と「モデル科」が一緒になった大学。かつて“天才”と呼ばれた理系女子ヨンサンは、ミンハクの撮影現場でトラブルに巻き込まれ、熱狂的なファンに誤解されてしまう。その騒動により奨学金の申請を逃してしまったヨンサンは、賞金2000万ウォンが懸けられた学内コンペに挑戦することを決意。そこへ、なぜかミンハクがチームメンバーとして名乗りを上げ、再び2人は関わり合うことになる。
互いに誤解を重ねながらも惹かれ合っていくヨンサンとミンハク。だがスキャンダルやライバルの出現により、恋は一筋縄ではいかない展開を見せる。
主演のキム・ヨハンは「ファン・ボルムビョルさんはポジティブなエネルギーにあふれ、現場でも笑顔が絶えない俳優。とても息があったので、すべてのシーンの完成度が高かった」コメント。ファン・ボルムビョルも「ヨハンさんと再会できてうれしかった。お互いに成長したことを感じられて、胸が熱くなりました」と語り、2人の再共演に期待が高まる。
作品は全16話構成で、毎週木曜日に4話ずつ更新予定。若者の不器用で愛おしい恋を“エラー”として描く本作は、笑いとときめきの詰まった青春ラブコメディとなっている。
■ 作品概要
11月13日（木）よりPrime Videoにて日本独占配信
全16話（毎週木曜日4話ずつ配信予定）
■あらすじ
工学科の超理系女子、ク・ヨンサン（ファン・ボルムビョル）。ある日突然モデル科と統合され迎えた新学期、モデル科の人気インフルエンサー謙モデル、カン・ミンハク（キム・ヨハン）の撮影現場でパソコンを壊され、その上、ミンハクのファンだと勘違いされてしまう。ヨンサンはこのトラブルのせいで締切間近だった奨学金の申請を逃すが、気持ちを立て直し、同じ学科の親友ドンウォン（ミンソ）、ナレ（クォン・ヨンウン）と共に、賞金2000万ウォンの学内コンペに挑戦する。
そこへ、ヨンサンへの新しいパソコンを持って現れたミンハクは、チームメンバーとして一緒にコンペへ参加したいと申し出る。互いの誤解や衝突を経て、次第に惹かれ合っていくヨンサンとミンハクだったが、スキャンダルやライバルの出現によって、恋は迷路のように複雑化していく。
■キャスト
キム・ヨハン『学校2021』『TRY〜僕たちは奇跡になる〜』
ファン・ボルンビョル 『学校2021』『コッソンビ 二花院の秘密』
