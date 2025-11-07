『コーチ』第二章ゲスト一挙解禁、田辺誠一＆濱正悟＆平山祐介ら 向井チルドレン結集の場面写真も公開
俳優の唐沢寿明が主演を務めるテレ東ドラマ9『コーチ』（毎週金曜 後9：00）は7日、5話（14日放送）から始まる第二章を彩る豪華ゲストを一挙解禁した。
【場面カット】たくましく成長した瞳（倉科カナ）＆所（犬飼貴丈）若手刑事ら
原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢）。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメント。
捜査一課に異動した益山瞳（倉科カナ）に何かと突っ掛かり、さらには向井の過去にも絡んでいる特殊犯捜査第三係係長・高嶋克也を田辺誠一、そして第5話で発生する車の爆破事件の被害者・金谷亮太を田島亮、事件に巻き込まれる人気動画配信者・桜井龍太を濱正悟、桜井の同居人である森田浩介を泉澤祐希、事件解決のキーパーソンとなる捜査第三課係長・五十嵐を平山祐介、第6話から登場する建設会社社長・徳永修司を清水伸が演じる。
ドラマもいよいよ第二章に突入。第二章では、瞳、所貴之(犬飼貴丈)、西条猛樹(関口メンディー)、正木敏志(阿久津仁愛)など向井の指導を受けてきた若手刑事が捜査一課に招集される。チームを結成した“向井チルドレン”の場面写真も解禁。たくましく成長した若手刑事らの姿。さらに意味深長な向井のほほ笑む姿が公開された。
ドラマもいよいよ第二章に突入。第二章では、瞳、所貴之(犬飼貴丈)、西条猛樹(関口メンディー)、正木敏志(阿久津仁愛)など向井の指導を受けてきた若手刑事が捜査一課に招集される。チームを結成した“向井チルドレン”の場面写真も解禁。たくましく成長した若手刑事らの姿。さらに意味深長な向井のほほ笑む姿が公開された。