“プライベートで41回”万博ロスのカンテレアナ、ミャクミャクとの再会に喜び「EARTH FOODS 大試食会」開催
関西テレビ（カンテレ）は11月21〜24日まで大阪市北区の扇町公園とカンテレ扇町スクエアで大型イベント『カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス』を開催。23日のステージプログラム「ミャクミャク登場！EARTH FOODS 大試食会」では、大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクが出演する。
【画像】万博終了後も多忙そう…すっかり人気者となったミャクミャク
扇町公園の特設ステージで、大阪・関西万博のパビリオン「EARTH MART」で小山薫堂氏が提唱した「EARTH FOODS」の大試食会を行う。日本の食文化が育んだ「地球との共生」の知恵の中から、世界へ共有したい25の食材を使ったフェスグルメを出演者全員で試食。未来に残したい日本の食の素晴らしさを楽しく伝える。
ステージには、スペシャルゲストとしてミャクミャクが登場。プライベートで計41回も万博に通った谷元星奈アナウンサーがMCを務める。なお、雨天時はミャクミャクの出演は中止となる。
谷元アナは「万博に興味を持ったのは、2022年8月に担当する情報番組でミャクミャクに会ったのがきっかけ」と明かす。「立体で動くミャクミャクを初めて見たら『めっちゃかわいい！』って思って、そこから一気に万博のことが気になりだして。調べれば調べるほど万博の魅力にどっぷりつかりまして、気づいたら会期中にプライベートで41回も通ってました」とコメント。
続けて今回の共演について「万博が終わってからは、本当に“もぬけの殻”みたいになっちゃって…。どこかに出かけるにも『どこに行ったらいいんだろう…』って、気持ちのやり場を探していました。 だから、万博が終わってからはもう会えないと思っていたミャクミャクとまた会えるなんて、本当にうれしいです！しかも、扇町公園に来てくれるなんて、公私混同ですけど、めちゃくちゃテンションが上がっています。万博であんなに大活躍して疲れているはずなのに、みんなのために来てくれて、本当にありがとう！って伝えたいです」と大喜び。「感覚としては、もう会えないと思っていた人と、街でばったり再会できた、みたいな感じですね。はしゃぎすぎないように気をつけながら（笑）、イベントを盛り上げていきたいです。よろしくね、ミャクミャク！」と意気込んだ。
