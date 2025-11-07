『それスノ』フレンドパーク史上最大の熱戦に波瑠も涙…岩本照＆佐久間大介は初アトラクションに大苦戦
9人組グループ・Snow Manが出演する7日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』（後7：00）では、“それスノフレンドパーク”第4弾を3時間にわたって届ける。目黒蓮と向井康二がそれぞれ出演中のドラマチームに加入し、Snow Manチームと三つ巴対決が実現する。
【写真】ドラマ共演者とホッケー対決に挑む目黒連と向井康二
今回は、主演の妻夫木聡、松本若菜、高杉真宙、秋山寛貴（ハナコ）、そして目黒からなる日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』チーム、W主演を務める波瑠＆川栄李奈をはじめ、中村蒼、野呂佳代、そして向井からなる金曜ドラマ『フェイクマミー』チーム、Snow Manチームが火花を散らす。支配人は今回も深澤辰哉が、副支配人は山里亮太が務める。
巨大な壁にジャンプして貼り付く「ウォールクラッシュ」では、今回もスペシャルバージョンの壁が立ちはだかる。前回惜しくもクリアゾーンに1ミリ届かなかった岩本が再び挑戦。果たしてクリアなるのか。そして、妻夫木聡は19年ぶりに挑戦するが…。順番に光るパッドを記憶して演奏し、解答者が何の曲かを当てる「メロディープッシュdeミュージック」。記憶力には絶対の自信があるという川栄が挑戦。完璧なメロディーを奏でられるのか。
バイクでそばを運ぶ伝説の人気アトラクション「デリソバ」が“それスノ版”にアップデートして大復活。チームの連携が重要となるアトラクションとなり、日曜劇場チームは妻夫木と松本が挑戦。妻夫木は華麗なドライブテクニックを披露する。Snow Manチームは岩本と佐久間が挑戦するも、初のアトラクションに大苦戦（!?）。
四方八方から出てくるネズミを叩いて退治する「チュチュバスターズ」では、ラウールが長い手足をフル活用し大暴れ。スポーツ経験がないという波瑠も大奮闘。ザウルスの口から流れてくる光を止める「フラッシュザウルス」。金曜ドラマチームはポンプ役を野呂、ジャンプ役を中村が挑戦。野呂の必死なポンプに、中村渾身（こんしん）のジャンプはいかに。
そしてあの名物アトラクション「ハイパーホッケー」には今回も、謎の強敵覆面コンビが緊急参戦。激闘を繰り広げる覆面コンビの正体とは。そしてチームのプライドを賭けた史上最大の熱戦に波瑠も涙…スタジオも感動の渦に包まれる。
