キティ＆シナモンたちがきらめく冬の装い “ホリデーコレクション”テーマのHappyくじ発売
サニーサイドアップが手掛けるHappyくじより、サンリオの大人気キャラクターたちがホリデーコレクションをテーマにした衣装を身にまとった、Happyくじ『Sanrio characters Holiday Collection』が登場する。12月6日よりローソン、ファミリーマート、ミニストップ、書店、ホビーショップ等にて、数量限定で順次販売を開始。取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページで確認できる。
【写真多数】シナモロールが40センチのビッグサイズに！LAST賞ほかグッズ一覧
「ホリデーコレクション」をテーマに、ネイビー・ホワイト・ゴールドの上品なカラーを基調とした、ゴージャスで“オトナっぽかわいい”描き起こしデザインのサンリオキャラクターズが、きらめく冬の装いで特別な季節を華やかに彩る。キャラクターラインナップは、Happyくじ初登場となるはなまるおばけやハローキティをはじめ、今年デビュー50周年を迎えたマイメロディやデビュー20周年のクロミなど、全10キャラクターが勢ぞろいする。
フィギュアや全高約40センチの大きなぬいぐるみ等、全9等級＋LAST賞を展開。今回のイチオシは「A賞フィギュア」で、全キャラクターおそろいのネイビーを基調とした装いで、メタリック塗装を施したゴールドの宝石を身に付けている。そのほかにもバッグ等に付けてもかわいい「B賞ぬいぐるみチャーム」や、大切な人へのプレゼントにもぴったりな「C賞ギフトポーチ」、まるで宝石箱のような「D賞キャニスター」などを用意。さらに、特賞にはクロミ、最後のくじを引いた人が手にすることができるLAST賞にはシナモロールの、それぞれ全高約40センチで存在感抜群のぬいぐるみが登場。ふわふわな素材とゴージャスに着飾ったクロミとシナモロールは必見だ。
