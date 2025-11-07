AKB48伊藤百花、水色パジャマ姿ですらり美脚 1stフォトブック裏表紙解禁【コメントあり】
アイドルグループ・AKB48の19期研究生・伊藤百花（21）の1stフォトブック『百花（ひゃっか）ずかん。』（12月11日発売／光文社）より、裏表紙が解禁された。
【写真】伊藤百花1stフォトブック特典生写真 全9種一覧
本作はグラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は、鎌倉ひとり旅、読み物編は、好きなものとヒストリー、Q&Aの3部構成となる。12月6日に22歳になる伊藤の圧倒的美少女感と大人っぽさ、そして、“いともも”のすべてが詰まったフォトブックとなっている。
裏表紙に選ばれたのは、鎌倉のハウススタジオのベッドルームに置かれたデスクに、水色のパジャマで頬杖をついてカメラを見つめている一枚。
伊藤は「水色のパジャマと背景がマッチしていて、すごくおしゃれな写真だと思いました。どこかエモさもあって、お気に入りの一枚です。笑顔とかでなく、少しぼーっとしている感じの表情も珍しいと思います」とコメントを寄せている。
