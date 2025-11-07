井桁弘恵、ハーフパンツから美脚スラリ スポーツウェア姿に「健康的」「さすがのスタイル」と反響
【モデルプレス＝2025/11/07】女優の井桁弘恵が、29日までに自身のInstagramを更新。スポーツ中のラフなコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】28歳美人女優、美脚際立つスポーツウェア姿
井桁は「ピックルボール。3日連続でほぼ部活 この日は最近新しくできた室内コートで。汗かきすぎてその場でTシャツ買いました」とスポーツに勤しんだと報告し、写真家の遠藤優貴氏が撮影した写真を公開。ラケットを握りTシャツ、短パンというラフなコーディネートで笑顔を見せており、スラリとした脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「健康的」「ラケット似合う」「さすがのスタイル」「素敵な笑顔」「活動的で素晴らしい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆井桁弘恵、スポーツでのコーデ披露
◆井桁弘恵の投稿に反響
