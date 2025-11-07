【UEFAカンファレンスリーグ】マインツ 2−1 フィオレンティーナ（日本時間11月7日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】華麗フェイク→絶妙クロスの一部始終

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、チームを勝利に導く決勝点をアシストした。絶妙なクロスボールにファンたちも歓喜している。

マインツは日本時間11月7日、UEFAカンファレンスリーグのリーグフェーズ第3節でフィオレンティーナと対戦。ベンチスタートだった佐野は、1点を追いかける60分、MFレナード・マロニーとの交代でピッチに立った。

68分にFWベネディクト・ホラーバッハのゴールで追いつくと、90＋5分に佐野の右足を起点に決勝点が生まれる。左サイドから運び出した日本代表MFは、DFドドとFWモイーズ・ケーンにマークされる形となった。すると、ボックス脇まで運んだところで急激に方向転換する。これでわずかな隙間を作ると、そこから右足でインスイングのクロスボールを蹴り込むと、これをMFイ・ジェソンが頭で押し込んだ。

劇的ゴールでマインツが逆転勝利

劇的な決勝点の本拠地のメーヴァ・アレーナは大歓声。ゴールを挙げたイ・ジェソンは、歓喜の輪の中で佐野の頭を撫でるようにして喜びを共有した。

このシーンにSNSのファンたちも「佐野海舟は本当に凄いな」「アディショナルタイム残り1分で逆転！すげーなw」「佐野海舟ナイスクロス」「スーパーアシストだ！」「佐野が投入されて試合の流れ変わったし、最終的にアシストするのすごいって」など大盛り上がりとなっている。

このゴールが決勝点となり、マインツが2−1で逆転勝利を飾っている。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）

