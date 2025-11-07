ばんばんざい・ぎし＆桜井美悠、0歳息子と誕生日サプライズ旅行へ「パパに似てきた？」「家族写真にほっこり」の声
【モデルプレス＝2025/11/07】モデルの桜井美悠（みゆみゆ）が11月5日、自身のInstagramを更新。夫でYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしと0歳の息子と3人で、サプライズ旅行に行ったことを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳人気YouTuber＆27歳モデル夫婦「パパに似てきた？」3ショット
桜井は「りょうたの誕生日サプライズで軽井沢へ」とつづり、家族3人で移動するショットを投稿。「去年は2人で、今年は3人で」と記し「りょうた、27歳おめでとう この1年もみんなで楽しんでこうね」とぎしへのメッセージも綴っていた。
この投稿に「素敵な家族」「家族写真にほっこり」「息子さんパパに似てきた？」「ファミリーショットは癒やし」「理想の夫婦」「ぎし家は憧れ」といったコメントが寄せられている。
ぎしと桜井は、2024年9月24日に入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子男児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
