KDDIの「au Starlink Direct」、Apple Watchシリーズに対応
KDDIは11月6日、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」が、Apple Watchシリーズに対応したと発表した。iPhoneのバッテリーが切れた場合でも、上空のStarlinkと接続してApple Watch単体でテキストメッセージのやり取りや現在地の位置情報の共有が可能になる。
Apple Watch Series 11やApple Watch SE 3など、最新のApple Watchが対応する
利用できるのは、対象のApple Watchで「ナンバーシェア」もしくは「ウォッチナンバー」を利用しているユーザー。対象機種は、au取り扱いの「Apple Watch Series 11（GPS + Cellularモデル）」「Apple Watch SE 3（GPS + Cellularモデル）」「Apple Watch Ultra 3」。
au Starlink Directは、Galaxy Sシリーズなどスマートフォンの対応機種を積極的に拡充しているが、今回待望のApple Watch対応が図られた。
