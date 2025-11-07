将棋の佐々木勇気八段（31）対 増田康宏八段（28）が11月7日、東京都渋谷区の「将棋会館」で第84期順位戦A級5回戦の対局を午前10時から開始した。

【中継】佐々木八段VS増田八段 注目のA級5回戦（生中継中）

藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦者を争うA級は4回戦までが終了し、折り返し地点の5回戦が始まった。現在リーグ首位に立つのは、前期の名人挑戦者で無敗をキープしている永瀬拓矢九段（33）。佐々木八段は1勝3敗、増田八段は2勝2敗の成績で本局を迎えた。

佐々木八段は現在竜王戦七番勝負に挑戦中で、シリーズ成績0勝3敗と後がない状況となっている。さらにALSOK杯王将戦挑決リーグも佳境を迎えているが、ハードスケジュールの中で苦戦が続いている。

一方、増田八段は棋王戦コナミグループ杯挑決トーナメントでベスト4に進出。2期連続での挑戦権獲得を目指し、順調に前進している。

両者の公式戦対戦は全7局あり、増田八段が4勝3敗とほぼ互角。本局は増田八段の先手番で、相掛かりの出だしとなった。注目の一戦を制するのはどちらか。持ち時間は各6時間。

【昼食の注文】

佐々木勇気八段 注文なし

増田康宏八段 ガパオ〜温泉卵のせ〜

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲増田康宏八段 5時間50分（消費10分）

△佐々木勇気八段 4時間20分（消費1時間40分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）