【「ラブ トランジット」シーズン3インタビューVol.8 ユウマ】4年越しに元カノを誘って参加 最後に復縁を望まなかった理由＜全話ネタバレあり＞
【モデルプレス＝2025/11/07】【ネタバレあり】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン3の第7話と第8話（最終回）が10月30日20時より配信され完結した。モデルプレスでは参加する元カップル男女10人それぞれにインタビューを実施。参加理由や元恋人とお別れした理由からホカンスを経て元恋人への心境の変化と最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。8人目はモデル・俳優のユウマ（31）。＜Vol.8＞
【写真】「ラブトラ3」ユウマと4年前に破局した美人女優
※以下、『ラブ トランジット』シーズン3の全話ネタバレを含む。
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。
ユウマのX（元恋人）は、第1話にて俳優のしおり（32）だと明らかに。交際期間9ヶ月、別れたのは4年1ヶ月前で、ユウマの家に元カノが突撃した事件が破局の原因となった。
しおりから「このホカンスで私はあなたとのピリオドを探しに来ました」と手紙で伝えられたユウマ。ホカンス中、2人は事件当時の心境を本音で語り合ったが、しおりが求める“向き合う”がわからなくなったユウマからピリオドを打つことを提案。そこからしおりも向き合い方を変えて穏やかな時間を思い出したが、最終的に別々の道を歩むことを決断した。
― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。
ユウマ：仕事は俳優とモデルをしています。
― 今回Xを誘って参加した理由を教えてください。
ユウマ：当初、周りの方に相談したときは反対されていたんですけど、やっぱり自分の中では、Xとのことがモヤモヤしていて、時間は経っているけどこれは絶対解決しなきゃいけないと思っていたので、真剣に向き合おうと思って参加を決めました。
― Xとの過去の交際の馴れ初めについて教えてください。モデルのお仕事で一緒になったんですよね。
ユウマ：アパレルブランドの仕事で、たまたま男女一緒のペアで撮影があって出会いました。
― 最初はどういうところに惹かれましたか？
ユウマ：確かXの方が先に現場に入っていて、僕が入ろうと階段を上っているときから「めっちゃ喋っている子いるな」と思って、扉を開けたらヘアメイクさんと喋っていて「元気な子だな、たくさん話す明るい子だな」というのが第一印象でした。そこから撮影が始まって、待ち時間があって日陰で休むことになったんです。そのときに「普段どういうお仕事しているんですか？」みたいな話からすごく会話が弾んでいって話しやすい子だなと印象に残りました。
― 交際していた期間はどんなお付き合いでしたか？
ユウマ：いろいろなところにお出かけしたり、お家で過ごすこともあったり。お互いに同じような仕事をしているので、例えば「オーディション行ってきたよ」「仕事決まった」と報告して落ちたら落ちた、決まったら決まったで、お互いに励まし合ったり切磋琢磨しながらやっていたので、すごく楽しかったですね。
― 最終告白でしおりさんはユウマさんの優しさに支えられていたから喧嘩もなかったとおっしゃっていましたよね。
ユウマ：全然喧嘩はなく、本当に最後だけでした。
― 改めてXとお別れした事件後、2週間連絡しなかったということですが、当時はユウマさんもどちらかというと怒っていた？
ユウマ：僕としては、この状況になった経緯をちゃんと説明もしているし、そんなに怒らなくてもいいのにと思った部分があって。僕もモヤモヤして連絡をしなかったんです。後からブロックをされていたという話を聞きました。
― それから4年経って今回参加したわけですが、4年の間に未練に気づいた？
ユウマ：2年ほど経ったあたりから気持ち的には「もういいや」と思っていました。やることもまだまだあるから頑張ろうと思っていたときに、『ラブ トランジット』シーズン1の予告が流れてきて、自分のことを考えるきっかけになりました。あの頃、自分は悪くないと思っていたし、ずっとそのつもりでいたんですけど、X側の意見を聞こうと思っていなかった部分があったなと思い出しました。
― その間は他の恋愛はありませんでしたか？
ユウマ：他の恋愛もありましたし、普通にお付き合いもしていました。なんですけど、Xと同じ仕事をしているから、例えば自分がオーディションに行って、オーディションで一緒だった友達からたまにXの話が出てきたりだとか。友達から「Xもこういう仕事決まったらしいよ」という話も入ってきたりして思い出す機会は多かったです。
― 最初から赤（復縁希望）だったと思うのですが、途中みゆうさんに惹かれていた場面もありました。どのくらい気持ちが傾いていましたか？
ユウマ：初日に匿名メールがみゆうから来ていて、誰かわからなかったんですが、隣に座っていたひなこか、みゆうのどっちだろうと気になっていました。でも僕はXと向き合いに来ているので、ずっと匿名メールをXに送っていたんですけど、やっぱりXからしたらそれだけじゃ足りなかったみたいで、「もっと早く話に来るべきじゃない？」と言われて。ただ手紙で「ピリオドを打ちに来ました」と書かれていたので、「もうピリオドを打たれているのかな、どうなんだろう」となかなか自分から話しかけに行くことができなかったんです。僕が赤で入ってきても、それ相応のことをしてしまったかなと思ったので、Xが新しい恋に向かうなら応援したいという気持ちがありました。だったら僕は僕で自分らしく何か始まるかもしれないと思ってみゆうが気になっていった感じです。
― みゆうさんをデートに誘わなかったのはタイミング的な問題ですか？
ユウマ：そうですね。Xと向き合わないままでデートに行くのもどうなのかなと思っていたタイミングで、Xから「ユウマくんってただ楽しみに来ているだけじゃん」と言われて、これでXと向き合わずにデートに行くのは違うかなと思って、なかなか他の人を誘うことができなかったです。
― 最終告白のシーンは、復縁をしないとお互いが決めていたんでしょうか？
ユウマ：僕の推測なのでわからないんですけど、ホカンスが終わるときにもう僕はピリオドを打った方がお互いのためだと思ったので、「ビリオドを打った方が良いんじゃないか」という話をしたんです。でも、その後にXから匿名メールが来ました。僕からしたらすごく向き合いたかったときは来てないし、逆にこっちが決断した後に来たので「どういうこと？」と、よくわかんなくなって。そこから切り替えようと思いました。沖縄に行ってから、「ちゃんと私が話しとけばよかった」とお手紙を貰ったので、何かX自身の中で変わったのかなと感じて、もう1回向き合おうと思ったんですけど、やっぱり気持ちが追いついてないというか。Xも、向き合い方を変えて接してみたら、今は恋愛関係じゃなくてライバルだと思ったようで、僕も恋愛感情とは違う感情だったのでああいう結論になりました。結果的にあの形で向き合えたことが一番良かったなと思っています。
― 復縁しないことはピリオドの話のときには一旦もう決めていた？
ユウマ：そうですね。ピリオドを打つと決めたときはすごく考えたし、その前にXはひろきとデートに行っているので、楽しい時間の後に言うべきなのか悩んだけど、自分の中で気持ちは固かったので伝えました。その後、バカンスのXデート前に「今日は恋人みたいなデートしましょう」と手紙を貰って、すごく楽しかったんですけど、それだけじゃまだまだ時間が足りなかったというのが正直なところです。
― ではホカンスに参加して、一番成長した部分や学んだことを教えて下さい。
ユウマ：僕自身いろんな人の気持ちを考えて、発言したり行動したりした方が良いのかなと思っていたんですけど、相手からしたらどんなアピールをしているかが見えないのが良くなかったのかなと。僕はホカンスに入った瞬間に、すぐに話しかけに行かなかったんですけど、Xからしたら「ちゃんと向き合ってないじゃん」と見えて。僕としては「ここで声かけない方が良いよな」と思っちゃっていた部分があったので、今回を通じて自分の気持ちをちゃんと伝えるべきと思ったことが、学んだところです。
― ありがとうございました。
(modelpress編集部)
ミク：27歳／モデル
みゆう：26歳／SNSマーケティング
しおり：32歳／俳優
ひなこ：28歳／会社員
ユリ：29歳／パックパッカー
ヒロ：26歳／経営者
ひろき：31歳／会社員
イッセイ：26歳／格闘家・トレーナー
ゆうや：29歳／不動産営業
ユウマ：31歳／モデル・俳優
ヒロ＆みゆう：交際期間3年2ヶ月、別れて10ヶ月（第2話で発表）
イッセイ＆ミク：交際期間3年、別れて1年（第3話で発表）
ひろき＆ひなこ：交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月（第4話で発表）
ユウマ＆しおり：交際期間9ヶ月、別れて4年1ヶ月（第1話で発表）
ゆうや＆ユリ：交際期間4年4ヶ月、別れて6年10ヶ月（第5話で発表）
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信中
話数：全8話
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
【Not Sponsored 記事】
※以下、『ラブ トランジット』シーズン3の全話ネタバレを含む。
◆Amazon恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。
◆ユウマ＆しおり、事件による破局から4年
ユウマのX（元恋人）は、第1話にて俳優のしおり（32）だと明らかに。交際期間9ヶ月、別れたのは4年1ヶ月前で、ユウマの家に元カノが突撃した事件が破局の原因となった。
しおりから「このホカンスで私はあなたとのピリオドを探しに来ました」と手紙で伝えられたユウマ。ホカンス中、2人は事件当時の心境を本音で語り合ったが、しおりが求める“向き合う”がわからなくなったユウマからピリオドを打つことを提案。そこからしおりも向き合い方を変えて穏やかな時間を思い出したが、最終的に別々の道を歩むことを決断した。
◆ユウマ、モデル・俳優として活動
― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。
ユウマ：仕事は俳優とモデルをしています。
― 今回Xを誘って参加した理由を教えてください。
ユウマ：当初、周りの方に相談したときは反対されていたんですけど、やっぱり自分の中では、Xとのことがモヤモヤしていて、時間は経っているけどこれは絶対解決しなきゃいけないと思っていたので、真剣に向き合おうと思って参加を決めました。
― Xとの過去の交際の馴れ初めについて教えてください。モデルのお仕事で一緒になったんですよね。
ユウマ：アパレルブランドの仕事で、たまたま男女一緒のペアで撮影があって出会いました。
― 最初はどういうところに惹かれましたか？
ユウマ：確かXの方が先に現場に入っていて、僕が入ろうと階段を上っているときから「めっちゃ喋っている子いるな」と思って、扉を開けたらヘアメイクさんと喋っていて「元気な子だな、たくさん話す明るい子だな」というのが第一印象でした。そこから撮影が始まって、待ち時間があって日陰で休むことになったんです。そのときに「普段どういうお仕事しているんですか？」みたいな話からすごく会話が弾んでいって話しやすい子だなと印象に残りました。
― 交際していた期間はどんなお付き合いでしたか？
ユウマ：いろいろなところにお出かけしたり、お家で過ごすこともあったり。お互いに同じような仕事をしているので、例えば「オーディション行ってきたよ」「仕事決まった」と報告して落ちたら落ちた、決まったら決まったで、お互いに励まし合ったり切磋琢磨しながらやっていたので、すごく楽しかったですね。
― 最終告白でしおりさんはユウマさんの優しさに支えられていたから喧嘩もなかったとおっしゃっていましたよね。
ユウマ：全然喧嘩はなく、本当に最後だけでした。
◆ユウマ、事件当時の本音
― 改めてXとお別れした事件後、2週間連絡しなかったということですが、当時はユウマさんもどちらかというと怒っていた？
ユウマ：僕としては、この状況になった経緯をちゃんと説明もしているし、そんなに怒らなくてもいいのにと思った部分があって。僕もモヤモヤして連絡をしなかったんです。後からブロックをされていたという話を聞きました。
― それから4年経って今回参加したわけですが、4年の間に未練に気づいた？
ユウマ：2年ほど経ったあたりから気持ち的には「もういいや」と思っていました。やることもまだまだあるから頑張ろうと思っていたときに、『ラブ トランジット』シーズン1の予告が流れてきて、自分のことを考えるきっかけになりました。あの頃、自分は悪くないと思っていたし、ずっとそのつもりでいたんですけど、X側の意見を聞こうと思っていなかった部分があったなと思い出しました。
― その間は他の恋愛はありませんでしたか？
ユウマ：他の恋愛もありましたし、普通にお付き合いもしていました。なんですけど、Xと同じ仕事をしているから、例えば自分がオーディションに行って、オーディションで一緒だった友達からたまにXの話が出てきたりだとか。友達から「Xもこういう仕事決まったらしいよ」という話も入ってきたりして思い出す機会は多かったです。
◆ユウマ、しおりへの向き合い方に迷い
― 最初から赤（復縁希望）だったと思うのですが、途中みゆうさんに惹かれていた場面もありました。どのくらい気持ちが傾いていましたか？
ユウマ：初日に匿名メールがみゆうから来ていて、誰かわからなかったんですが、隣に座っていたひなこか、みゆうのどっちだろうと気になっていました。でも僕はXと向き合いに来ているので、ずっと匿名メールをXに送っていたんですけど、やっぱりXからしたらそれだけじゃ足りなかったみたいで、「もっと早く話に来るべきじゃない？」と言われて。ただ手紙で「ピリオドを打ちに来ました」と書かれていたので、「もうピリオドを打たれているのかな、どうなんだろう」となかなか自分から話しかけに行くことができなかったんです。僕が赤で入ってきても、それ相応のことをしてしまったかなと思ったので、Xが新しい恋に向かうなら応援したいという気持ちがありました。だったら僕は僕で自分らしく何か始まるかもしれないと思ってみゆうが気になっていった感じです。
― みゆうさんをデートに誘わなかったのはタイミング的な問題ですか？
ユウマ：そうですね。Xと向き合わないままでデートに行くのもどうなのかなと思っていたタイミングで、Xから「ユウマくんってただ楽しみに来ているだけじゃん」と言われて、これでXと向き合わずにデートに行くのは違うかなと思って、なかなか他の人を誘うことができなかったです。
◆ユウマ、しおりとの復縁を望まなかった理由
― 最終告白のシーンは、復縁をしないとお互いが決めていたんでしょうか？
ユウマ：僕の推測なのでわからないんですけど、ホカンスが終わるときにもう僕はピリオドを打った方がお互いのためだと思ったので、「ビリオドを打った方が良いんじゃないか」という話をしたんです。でも、その後にXから匿名メールが来ました。僕からしたらすごく向き合いたかったときは来てないし、逆にこっちが決断した後に来たので「どういうこと？」と、よくわかんなくなって。そこから切り替えようと思いました。沖縄に行ってから、「ちゃんと私が話しとけばよかった」とお手紙を貰ったので、何かX自身の中で変わったのかなと感じて、もう1回向き合おうと思ったんですけど、やっぱり気持ちが追いついてないというか。Xも、向き合い方を変えて接してみたら、今は恋愛関係じゃなくてライバルだと思ったようで、僕も恋愛感情とは違う感情だったのでああいう結論になりました。結果的にあの形で向き合えたことが一番良かったなと思っています。
― 復縁しないことはピリオドの話のときには一旦もう決めていた？
ユウマ：そうですね。ピリオドを打つと決めたときはすごく考えたし、その前にXはひろきとデートに行っているので、楽しい時間の後に言うべきなのか悩んだけど、自分の中で気持ちは固かったので伝えました。その後、バカンスのXデート前に「今日は恋人みたいなデートしましょう」と手紙を貰って、すごく楽しかったんですけど、それだけじゃまだまだ時間が足りなかったというのが正直なところです。
― ではホカンスに参加して、一番成長した部分や学んだことを教えて下さい。
ユウマ：僕自身いろんな人の気持ちを考えて、発言したり行動したりした方が良いのかなと思っていたんですけど、相手からしたらどんなアピールをしているかが見えないのが良くなかったのかなと。僕はホカンスに入った瞬間に、すぐに話しかけに行かなかったんですけど、Xからしたら「ちゃんと向き合ってないじゃん」と見えて。僕としては「ここで声かけない方が良いよな」と思っちゃっていた部分があったので、今回を通じて自分の気持ちをちゃんと伝えるべきと思ったことが、学んだところです。
― ありがとうございました。
(modelpress編集部)
◆『ラブ トランジット』シーズン3参加者プロフィール
ミク：27歳／モデル
みゆう：26歳／SNSマーケティング
しおり：32歳／俳優
ひなこ：28歳／会社員
ユリ：29歳／パックパッカー
ヒロ：26歳／経営者
ひろき：31歳／会社員
イッセイ：26歳／格闘家・トレーナー
ゆうや：29歳／不動産営業
ユウマ：31歳／モデル・俳優
◆『ラブ トランジット』シーズン3交際情報
ヒロ＆みゆう：交際期間3年2ヶ月、別れて10ヶ月（第2話で発表）
イッセイ＆ミク：交際期間3年、別れて1年（第3話で発表）
ひろき＆ひなこ：交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月（第4話で発表）
ユウマ＆しおり：交際期間9ヶ月、別れて4年1ヶ月（第1話で発表）
ゆうや＆ユリ：交際期間4年4ヶ月、別れて6年10ヶ月（第5話で発表）
◆『ラブ トランジット』シーズン3概要
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信中
話数：全8話
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
【Not Sponsored 記事】