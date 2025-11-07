おもちゃの電車の線路を塞ぐように座り、“遊んでアピール”する柴犬が注目を集めている。

【映像】電車を脱線させる瞬間（実際の映像）

投稿したのは、柴犬のよもぎくん（7歳）の飼い主（@yomogi_shibainu）。「めっちゃ息子に怒られてる」というコメントとともにXに動画を投稿した。動画には、おもちゃの電車の線路を塞ぐように座り込むよもぎくんが映っている。

すると、よもぎくんが電車を脱線させてしまい、飼い主の3歳の息子は思わず悲鳴。“大怪獣”のように線路を塞ぐよもぎくんは、電車がぶつかってもどこ吹く風で、息子の悲痛な声が部屋の中にむなしく響き渡ったという。

“大怪獣”出現!?電車を脱線させるよもぎくん

とても人懐っこいというよもぎくんだが、以前は息子と少し距離があったそう。しかし、最近は一緒に寄り添って寝たりと、本当の兄弟のようになってきたとのこと。

この時、飼い主と遊んでいた息子の邪魔をするように、線路の上に座ってきたというよもぎくん。「僕とも遊んでよ〜」とアピールしたかったのだろうか。息子との可愛い「兄弟げんか」は、まだまだ続きそうである。

投稿を見た人からは、「柴犬には罪が無い！」「あんよが可愛い」「あー、脱線しちゃったぁ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）