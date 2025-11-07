稲葉友「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」宇佐美時重役で出演決定 妖しくも耽美なキャラビジュアル解禁
【モデルプレス＝2025/11/07】俳優の稲葉友が、山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務める映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（2026年3月13日公開）に出演決定。妖しくも耽美なキャラビジュアルが解禁された。
【写真】「ゴールデンカムイ」メイク＆衣裳の再現度がすごい
大スクリーンで描かれるシリーズ史上最大の闘い“網走監獄襲撃編”。今作に欠かせない登場人物の一人である、第七師団随一の“ヤバイ”男、宇佐美時重役で稲葉の出演が決定。『仮面ライダー』シリーズ、『HiGH＆LOW』シリーズなどの映画・ドラマ・舞台をはじめ、ラジオパーソナリティーとしても活躍する稲葉が、持ち前の端正な顔立ちを発揮しつつも、さわやかさは封印し、最大級の妖しさをはらんで、新境地とも言える宇佐美を怪演。『仮面ライダー』シリーズなどの戦隊シリーズで培った身体能力を活かし、今作では網走監獄の激戦に挑む。
この度、そんな宇佐美の妖しくも耽美なキャラクタービジュアルが解禁。チャームポイントである両頬のホクロ君も健在。しかも、すでに走り出している様子。原作でも話題となった“走るホクロ君”が、劇中でどのように生まれるのか。そして、鶴見中尉に心酔し、強い忠誠心を持つ、第七師団随一の“ヤバイ”男、宇佐美がどのように埋蔵金争奪サバイバル・バトルに関わるのか。
第七師団の軍人で階級は上等兵。鶴見中尉に心酔しており、強い忠誠心を持つ。
【コメント】
宇佐美時重役を演じさせていただきました、稲葉友です。ゴールデンカムイの世界に飛び込ませていただけること、俳優としても原作のファンとしても心から嬉しく思います。同時に多くの人に愛されている宇佐美というキャラクターを演じるプレッシャーも強く感じましたが、心強いスタッフの皆様やすでに前作から体現しているキャストの皆様と共に作り演じることで宇佐美になることが出来ました。壮大なスケールの作品ですが、細部までお楽しみいただけたら嬉しいです。
個性豊かな第七師団ですが、いよいよ宇佐美が登場です。耽美な容姿、鶴見への忠誠、そしてスイッチが入った時の攻撃性の高さなど…際立つ個性とギャップは稲葉さんなら成立させてくれるのではと思いオファーに至りました。そして、その期待は撮影を終えて確信に変わりました。稲葉さんのこれまでのイメージとは一味違った新たな側面を存分に発揮し、スクリーンの中で縦横無尽に暴れていただいています。頬に描かれているホクロ君がどのようにして生まれたかも見どころです。是非お楽しみにしてください！
累計発行部数3,000万部（2025年8月時点）を突破する人気コミック「ゴールデンカムイ」（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動するサバイバル・バトルアクションが多くのファンを魅了。その独特の世界観から「実写化は不可能」と思われていた本作の一大実写化プロジェクトが、2024年1月19日公開の映画を皮切りに始動した。
続編として、WOWOWにて『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』が放送・配信され、金塊争奪戦は益々激化。新たに登場する個性的なキャラクター達とのバトルや駆けも絶賛された。続くNetflix・Global配信でも、映画版は59の国と地域でTOP10入りを果たし、週間グローバルTOP10（非英語映画）にて初週1位を獲得。2週連続でTOP10入りするなど快挙を成し遂げた埋蔵金争奪サバイバル・バトルの続編が再び始動する。（modelpress編集部）
