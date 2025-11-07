ÅìÂçÂ´27ºÐÈó¥â¥ÆÃËÀ¡¢ÂìÔä¤Ë°û¤Þ¤ì¤«¤±¤ë¡ÈÌ¿¤¬¤±¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É·Ð¸³¤·¡Ö½÷À¤ËÀ¼¤«¤±¤ë¤Û¤¦¤¬´ÊÃ±¡×
¡¡Èó¥â¥Æ¹â³ØÎò¤ò¼«Ç§¤¹¤ëÃËÀ¤¬¡¢²á¹ó¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÂìÔä¤Ë°û¤Þ¤ì¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¶²ÉÝ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö»ä¤Ë¤Ï¶Á¤¤¤¿¡×¤È¼«¿®¤òÆÀ¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅìÂçÂ´27ºÐÈó¥â¥ÆÃËÀ ÂìÔä¤Ç¶ÛµÞ»öÂÖ¤Î¾ìÌÌ
¡¡11·î6Æü¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¡×¤ÎÃË5¿Í¤¬10Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤È¶Ë¸Â¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¼å¤µ¡É¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡È¿¿¤ÎÃË¡É¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹ #2¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼çÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô40Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤YouTuber¤Î¥á¥ó¥º¥³¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¤À¡£
¡¡¶¦Æ±À¸³è3ÆüÌÜ¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë·ÏYouTuber¡¦·²ÇÏ¤Î¥é¥ó¥Ü¡¼¤ò¥²¥¹¥È¥³¡¼¥Á¤Ë·Þ¤¨¡¢¡ÖÅ·Á³¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥·¥ã¥ï¡¼¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÃËËá¤¤«¤éËë¤ò³«¤±¤¿¡£¡ÖÊÞÁõ¤µ¤ì¤¿Æ»°Ê³°Êâ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Àî¤òÊâ¤¤¤Æ¾åÎ®¤òÌÜ»Ø¤¹°ì¹Ô¡£±Ë¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀè¤Ø¿Ê¤á¤Ê¤¤Í×½ê¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤ÏÅ·Á³¤ÎÂì¡£¤³¤ì¤¬ÌÜÅª¤Î¡ÖÅ·Á³¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥·¥ã¥ï¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç²Ý¤µ¤ì¤¿¡¢Âì¤Î¾å¤«¤é¿å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤à¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Èó¥â¥ÆÅìÂçÂ´¤Î27ºÐ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¥¢¥ó¥«¥á¤ò¾×·âÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬½±¤Ã¤¿¡£¡ÖÂìÔä¤Ï´í¤Ê¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î®¤ì¤¬µÞ¤Ê¾ì½ê¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï·ãÎ®¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¥é¥ó¥Ü¡¼¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥ì¥¹¥¥å¡¼¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Ìµ»öÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ßÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥«¥á¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¤À¤¤¤Ö»ä¤Ë¤Ï¶Á¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¡Ø½÷À¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡ØÄ©Àï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¡Ê½÷À¤Ë¡ËÀ¼¤«¤±¤ë¤Û¤¦¤¬´ÊÃ±¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤â¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤ò¸å¤Ç»È¤¦¤«¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¶²ÉÝ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¤«¡¢½÷À¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¤«¤âÁ´Éô°ì½ï¡£¶²ÉÝ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ë