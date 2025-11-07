Åìµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÈþ¤·¤¶õ¼ê²È¡¡¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤¬°õ¾Ý·ãÊÑ¡Ö¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö»÷¹ç¤¦¶õ¼ê²È¡×ÈÖÁÈ¤Ç¼êÎÁÍý¤âÈäÏª¡¡°Õ³°¤ÊÇº¤ß¤â¹ðÇò
¡¡¶õ¼ê½÷»Ò¤Ç£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¶¿å´õÍÆ¤µ¤ó¤¬£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿·µ¬Åê¹Æ¡£Æ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£Ä£å£ù£Ä£á£ù¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¨¥×¥í¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¡Ù¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÎÁÍý¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿À¶¿å¤µ¤ó¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°Õ³°¤Ë¼ê¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤ò·ãÇò¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÇº¤ß¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃúÇ«¤ÊÊñÃú¤µ¤Ð¤¤òÈäÏª¤·¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿À¶¿å¤µ¤ó¡£¡Ö¶õ¼ê¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢±ÉÍÜËþÅÀ¤ÎÆ¦Æý¥¹¡¼¥×¤ò¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤´¤Þ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤ÎÎÁÍýË¡¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾ï¤Ë¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤º¡Öº£²ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿À¶¿å¤µ¤ó¡£¶õ¼ê¤Î»þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï·ãÊÑ¤·¤¿¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥ª¥Õ»þ¤â¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥¨¥×¥í¥ó¤Î»÷¹ç¤¦¶õ¼ê²È¡×¡Ö´õÍÆ¤µ¤ó¡¡²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¤ï¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£