モデルの滝沢眞規子が６日、フジテレビ系「トークィーンズ」で、藤田ニコルへ辛らつアドバイスを送った。

滝沢は世界的なファッションブランド「ＮＥＩＧＨＢＯＲＨＯＯＤ」オーナー兼デザイナーの夫との間に３人の男の子がいる。滝沢は夫について、結婚して良かった瞬間は？と聞かれ「毎日思うんです」といい、スタジオは「言いたいよ！」などと大絶叫。

滝沢は「気持ち悪がられたくないんですけど、すごくないですか？私。起きた時から寝るまで（夫は）素敵なんです」と言い「自分でも気持ち悪いかなって。だからってベタベタとかはないが、奥にある深さ、静かな強さ、上品さを素敵だと思っている。向こうにもそう思ってもらいたい」と言ってのけた。

これに藤田ニコルが「夫が褒めてくれるが、それに恥ずかしくて返せない。寝る前に後悔する。かわいいって言われたらありがとうって言えばよかったなって。どうしたら恥ずかしがらずに言える？」と質問。

滝沢は「（藤田は）今はかわいいからそうだけど、恥ずかしがってるとだんだんウザがられるから」とバッサリ。「それより、自分も『かわいい』といわれるとかわいくなる。男性も言ってあげた方が、外で自信を持っていける」と助言していた。