米テスラの年次株主総会で、イーロン・マスクCEOに対する巨額報酬案が承認された/Samuel Corum/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）6日に開かれた米電気自動車大手テスラの年次株主総会で、イーロン・マスク最高経営責任者（CEO）に対する巨額報酬案が承認された。これで世界一の富豪マスク氏は、世界初の1兆ドル（約153兆円）長者となる可能性がある。

テスラの発表によると、マスク氏の報酬パッケージには株主の75％以上が賛成した。この報酬案にはマスク氏が既に保有している15％は含まれていない。

結果が発表されると株主総会の出席者から拍手と歓声が巻き起こり、マスク氏は「超有難く思う」と謝意を表した。

承認された報酬パッケージは、今後10年間でテスラ株4億2370万株をマスク氏に付与する内容。同氏が全株式を受け取る条件とされたテスラの時価総額8兆5000億ドルの目標を達成した場合、約1兆ドルに相当する。均等に12分割された報酬パッケージの全株式をマスク氏が受け取るためには、テスラが一連の営業目標や財務目標を達成する必要がある。

今後10年間で報酬パッケージに盛り込まれた全株式をマスク氏が取得した場合、1日あたりの利益は2億7500万ドル相当となり、役員報酬規模としては史上最大となる。

テスラの時価総額が8兆5000億ドルに到達するためには、現在の株価から466％上昇する必要がある。これは、時価総額世界最大の5兆ドルを先週達成したNVIDIAを約70％上回る。

ブルームバーグの億万長者ランキングによると、マスク氏の資産は推定4730億ドル。テスラ株を中心に、スペースXやxAIを保有している。

6日の株主総会でもし報酬案が否決されていれば、マスク氏はテスラのCEOを退任する可能性があった。