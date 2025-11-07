¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯Äê´ü¤Î£³ÇÜ¡Ä¸µËÜÊÝ¾Ú¤Ç¶âÍø£±%Ä¶¤¨¡ª ÉÔ°ÂÄê¤Ê»þÂå¤Ë¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
»Ë¾å½é ¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù£³¼ïÎà¤¬Ç¯Î¨£±¡óÄ¶¤¨¡ª
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎºÆÁª¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Ç·ÐºÑ¡¦¶âÍ»À¯ºö¤¬Âç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¡¢³ô¼°¤ä¶â¤Ê¤É¤ÎÁê¾ì¤¬Íð¹â²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤À¡£
¡Ç25Ç¯11·î¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤Ï¡¢£³¼ïÎà¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶âÍø¤¬Ç¯Î¨£±¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»Ë¾å½é¤Î¤³¤È¡£¡Ö¸ÇÄê£µÇ¯¡×¤Î¶âÍø¤¬¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤Î¶âÍø¤ò¾å²ó¤ëµÕÅ¾¸½¾Ý¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¸µËÜÊÝ¾Ú¡õÍÂÃù¶â¤è¤ê¤â¡Ö¹â¶âÍø¡×¡ª
¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤Ï¡¢¹ñ¡ÊÆüËÜÀ¯ÉÜ¡Ë¤¬¸Ä¿Í¸þ¤±¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ëºÄ·ô¤À¡Ê¢¨¡Ç27Ç¯°Ê¹ß¤Ï°ìÄê¤ÎË¡¿Í¤Ê¤É¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡Ë¡£¡ÖºÄ·ô¡×¤È¤Ï¹ñ¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤¬»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¤¿¤á¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ëÍ²Á¾Ú·ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤Ð¼ÚÍÑ¾Ú½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¹ñºÄ¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢¹ñ¤Ë¤ª¶â¤òÂß¤¹¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¹ØÆþ¼Ô¤Ï¡¢¤ª¶â¤òÂß¤·¤¿¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤´¤È¤ËÍø»Ò¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢Ëþ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¸µËÜ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¹ñ¤¬ÍøÊ§¤¤¤ä¸µËÜ¤ÎÊÖ´Ô¡Ê½þ´Ô¡Ë¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¶âÍ»¾¦ÉÊ¤À¡£
£±Ëü±ß¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¡¢¹ØÆþ¤«¤é£±Ç¯·Ð¤Æ¤Ð¸µËÜ³ä¤ì¤Ê¤¯ÃæÅÓ´¹¶â¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¤¬µ¤·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÍø¤ÏÇ¯Î¨0.05¡ó¡ÊÀÇ°úÁ°¡Ë¤¬ºÇÄãÊÝ¾Ú¤µ¤ì¡¢ÍÂÃù¶â¤è¤ê¹â¶âÍø¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¶¯¤ß¤À¡£
¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¡¡§¸µËÜ³ä¤ì¤·¤Ê¤¤¡ª¡Ö ¹ñ¤¬¸µËÜ¤òÊÝ¾Ú¡×¤¹¤ë¾¦ÉÊ
Àè½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¹ñºÄ¤Ï¹ñ¤¬ÍøÊ§¤¤¤ÈËþ´ü»þ¤Î¸µËÜÊÖ´Ô¡Ê½þ´Ô¡Ë¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¶âÍ»¾¦ÉÊ¤À¡£¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤ÏÃæÅÓ´¹¶â»þ¤Î¸µËÜ¤âÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÄÌ¾ï¤Î¹ñºÄ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ê¤½¤ÎÊ¬¡¢¶âÍø¤ÏÄÌ¾ï¤Î¹ñºÄ¤è¤êÄã¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
ÄÌ¾ï¤Î¹ñºÄ¤À¤È¡¢ÃæÅÓ´¹¶â¤¹¤ë¤Ë¤Ï»Ô¾ì¤ÇÇäµÑ¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹ñºÄ¤Î²Á³Ê¤Ï»Ô¾ì¶âÍø¡Ê¼ÂÀª¶âÍø¡Ë¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇäµÑ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇäµÑ²Á³Ê¤¬¹ØÆþ²Á³Ê¤ò²¼²ó¤ê¡¢¸µËÜ³ä¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Æ±¤¸¤¯¸µËÜÊÝ¾Ú¤Î¤¢¤ë¡ÖÍÂÃù¶â¡×¤è¤ê°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤â¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤Î¶¯¤ß¤À¡£ÍÂÃù¶â¤Î¸µËÜ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤Î¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¡Ê¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍÂ¶âÊÝ¸±µ¡¹½¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ¤¬¸µËÜ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´À¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¢¡§ÍÂÃù¶â¤è¤ê¤â¹â¶âÍø
¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤ÏÍÂÃù¶â¤è¤ê°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¤è¤ê¹â¤¤¶âÍø¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¡Ç25Ç¯11·îÈ¯¹ÔÊ¬¤Î¶âÍø¤Ï¡¢£³¼ïÎà¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÀÇ°úÁ°¤ÇÇ¯Î¨£±¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄê´üÍÂ¶â¶âÍø¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¿å½à¤À¡£
¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³£¡§£±Ëü±ßÃ±°Ì¤Ç¹ØÆþ¡¦ÃæÅÓ´¹¶â¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¡¦½ÀÆðÀ
¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤Ï£±Ëü±ß¤«¤é£±Ëü±ßÃ±°Ì¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ¡ÊÈ¯¹Ô¡Ë¤«¤é£±Ç¯·Ð²á¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â£±Ëü±ßÃ±°Ì¤ÇÃæÅÓ´¹¶â¤·¤Æ¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÁÛÄê³°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃæÅÓ´¹¶â»þ¤Ë¤ÏÄ¾¶á£²²óÊ¬¡Ê£±Ç¯Ê¬¡Ë¤Î¼õ¼èÍø»ÒÁêÅö³Û¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â°ú¤½Ð¤»¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ï¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°Â°×¤ÊÃæÅÓ´¹¶â¤Ï¶ØÊª¤À¡£
¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤Ï¶á¤¯¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢¶ä¹Ô¡¢Í¹ÊØ¶É¡Ê¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡Ë¤Ê¤É¤Ç¹ñºÄÀìÍÑ¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ì¤Ð¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¼ç¤Ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ä°ìÉô¤Î¶ä¹Ô¡¢¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¡£
¸µËÜ¡Ê³ÛÌÌ¡Ë¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ê¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¡×¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¡ª
Æü¶ä¤Ï£²¡ó¤ÎÊª²Á°ÂÄê¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Î¨£²¡ó¤ÎÊª²Á¾å¾º¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯Î¨£±¡óÄøÅÙ¤Î¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤â¼Â¼ÁÅª¤Ê¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤ÏÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
²¾¤ËÇ¯Î¨£²¡ó¤ÎÊª²Á¾å¾º¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢º£100Ëü±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢£µÇ¯¸å¤Ë¤ÏÌó110.4Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢Ç¯Î¨1.22%¡ÊÀÇ°ú¸å¡¦Ç¯Î¨0.972157%¡Ë¤Î¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¡Ö¸ÇÄê£µÇ¯¡×¤ò100Ëü±ßÊ¬¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢£µÇ¯¸å¤Î¸µËÜ¤È¼õ¼èÍø»Ò¤Î¹ç·×³Û¤ÏÌó104.8Ëü±ß¡ÊÀÇ°ú¸å¡Ë¡£ÍÂÃù¶â¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤·¤À¤¬¡¢¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤«¤é»ñ»º¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÅöÌÌ»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¡ÊÍ¾¾ê»ñ¶â¡Ë¤Ï³ô¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Ç±¿ÍÑ¤·¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë»ñ»ºÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò¾å²ó¤ë±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤ò¤á¤¶¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤ª¥«¥Í¤Î±¿ÍÑÀè¤È¤·¤Æ³èÍÑ
¶á¤¤¾Íè¡¢»È¤¦Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤ª¥«¥Í¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿°ÂÁ´»ñ»º¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡£¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤Ï¤³¤³¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ê¤É¡Ö¤¹¤°¤Ë»È¤¦¤ª¶â¡×¤ä¡¢ÉÂµ¤¤ä¼º¶È¡¢ºÒ³²¤Ê¤É¤ÎÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤ë¡ÖÀ¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¡×¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ëÍÂÃù¶â¤ÇÊÝÍ¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£¤ª¶â¤ò»È¤¦ÌÜÅª¤äÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»þ´ü¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Å¬¤·¤¿¾ì½ê¡Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¡Ë¤Ë¤ª¶â¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£¤¹¤°¤Ë»È¤¦¤ª¶â¡ÊÀ¸³èÈñ¡¢À¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¡Ë¢ªÍÂÃù¶â¡ÊÎ®Æ°À¡¦°ÂÁ´À½Å»ë¡Ë¶á¤¤¾Íè»È¤¦Í½Äê¤Î¤¢¤ë¤ª¶â¢ª¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤Ê¤É¡Ê°ÂÁ´À½Å»ë¡ËÅöÌÌ»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¡ÊÍ¾¾ê»ñ¶â¡Ë¢ª³ô¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¡Ê¼ý±×À½Å»ë¡Ë
¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡Ö¸ÇÄê£µÇ¯¡×¡Ö¸ÇÄê£³Ç¯¡×¡©
£³¼ïÎà¤¢¤ë¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤Î¤¦¤Á¡¢¶âÍø¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¹ØÆþ¸å¤â»Ô¾ì¶âÍø¤Î¾å¾º¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤Î¿Íµ¤¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£¡Ç25Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤½¤Î¾õ¶·¤¬°ìÅ¾¡£¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤È¡Ö¸ÇÄê£µÇ¯¡×¤ÇÈ¯¹Ô»þ¤ÎÍøÎ¨¤¬µÕÅ¾¤·¡¢È¯¹Ô³Û¤Ç¤â¡Ö¸ÇÄê£µÇ¯¡×¤¬¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤ò¾å²ó¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÄ·ô¤Î¶âÍø¤ÏËþ´ü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤¦¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë¶âÍø¤è¤ê¤âÄã¤á¤ËÍøÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤ÎÅ¬ÍÑÍøÎ¨¤Ï¡¢´ð½à¶âÍø¡Ê10Ç¯¸ÇÄêÍøÉÕ¹ñºÄÍø²ó¤ê¡Ë¤Ë0.66¤ò³Ý¤±¤¿¤â¤Î¡£°ìÊý¡¢¡Ö¸ÇÄê£µÇ¯¡×¤È¡Ö¸ÇÄê£³Ç¯¡×¤ÎÅ¬ÍÑÍøÎ¨¤Ï¡¢´ð½à¶âÍø¡Ê´ü´Ö£µÇ¯¤Þ¤¿¤Ï£³Ç¯¤Î¸ÇÄêÍøÉÕ¹ñºÄÍø²ó¤ê¡Ë¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì0.05%¡¢0.03%¤ò°ú¤¤¤¿¤â¤Î¡£
¤³¤Î·×»»ÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢´ð½à¶âÍø¡Ê»Ô¾ì¶âÍø¡Ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¸å¼Ô¡Ê¸ÇÄê¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²Éý¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢Å¬ÍÑÍøÎ¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¡Ç25Ç¯11·îÈ¯¹ÔÊ¬¤Î´ð½à¶âÍø¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¡Ê1.64%¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¸ÇÄê£µÇ¯¡×¡Ê1.27¡ó¡Ë¤è¤ê¤â¹â¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Å¬ÍÑÍøÎ¨¤Ï¡Ö¸ÇÄê£µÇ¯¡×¡Ê1.22¡ó¡Ë¤¬¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¡Ê1.08%¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¡£
º£¸å¤â¶âÍø¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÄêÀÐ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¶âÍø¤¬£±¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¸ÇÄê£µÇ¯¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¸ÇÄê£³Ç¯¡×¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ç25Ç¯11·îÈ¯¹Ô¤Î¡Ø¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡Ù¡¢¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¡Ê½é²óÅ¬ÍÑÍøÎ¨1.08%¡Ë¤È¡Ö¸ÇÄê£µÇ¯¡×¡ÊÆ±1.22¡ó¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì100Ëü±ß¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤òÎã¤Ë¡¢£µÇ¯´Ö¤Î¼õ¼èÍø»Ò³Û¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤ÎÅ¬ÍÑÍøÎ¨¤ËÊÑÆ°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡Ê¥±¡¼¥¹¡¡Ë¡¢£µÇ¯´Ö¤Î¼õ¼èÍø»Ò¹ç·×³Û¤Ï£µËü4000±ß¡ÊÀÇ°úÁ°¡Ë¤À¡£¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ÇÄê£µÇ¯¡×¤Î¼õ¼èÍø»Ò¹ç·×³Û£¶Ëü1000±ß¡ÊÀÇ°úÁ°¡Ë¤ò²¼²ó¤ê¡¢¡Ö¸ÇÄê£µÇ¯¡×¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤ÎÅ¬ÍÑÍøÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡Ö¸ÇÄê£µÇ¯¡×¤¬ÍÍø¤À¡£
¼¡¤Ë¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤ÎÅ¬ÍÑÍøÎ¨¤¬È¾Ç¯¤´¤È¤Ë0.04%¾å¾º¤¹¤ë¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¡Ê¥±¡¼¥¹¢¡Ë¡¢¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤Î£µÇ¯´Ö¤Î¼õ¼èÍø»Ò¹ç·×³Û¤Ï£¶Ëü3000±ß¡ÊÀÇ°úÁ°¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤òÃæÅÓ´¹¶â¤·¤Æ¸µËÜ¤â´Þ¤á¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢£±Ç¯Ê¬¡ÊÄ¾¶á£²²óÊ¬¡Ë¤ÎÍø»ÒÁêÅö³Û¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æº¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¡£¥±¡¼¥¹¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£µÇ¯¸å¤ËÁ´³Û¤òÃæÅÓ´¹¶â¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£Ê¬¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¼Â¼ÁÅª¤Ê¼õ¼èÍø»ÒÁêÅö³Û¤Ï£´Ëü8800±ß¡ÊÀÇ°úÁ°¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¸ÇÄê£µÇ¯¡×¤Î¼õ¼èÍø»Ò¹ç·×³Û¤ò²¼²ó¤ë¡£
£µÇ¯¸å¤ËÁ´³Û¤òÃæÅÓ´¹¶â¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¼õ¼èÍø»Ò¹ç·×³Û¤¬¡Ö¸ÇÄê£µÇ¯¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤ÎÅ¬ÍÑÍøÎ¨¤¬È¾Ç¯¤´¤È¤Ë0.13%¾å¾º¤·¤¿¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¡Ê¥±¡¼¥¹£¡Ë¤À¡£
¾Íè¤Î¶âÍøÍ½Â¬¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤áÇº¤Þ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢º£¸å¤â¶âÍø¾å¾º¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤¬¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºß¤Î¶âÍø¿å½à¤ò³Î¼Â¤Ë¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢£µÇ¯¸å¤¢¤ë¤¤¤Ï£³Ç¯¸å¤Ë»È¤¦Í½Äê¤Î¤¢¤ë¤ª¶â¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸ÇÄê£µÇ¯¡×¤ä¡Ö¸ÇÄê£³Ç¯¡×¤â¸õÊä¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃÝ¹ñ¹°¾ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¿¥é¥Ý¡¼¥ë¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ÂåÉ½¡£Ì¾¸Å²°Âç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤äµ»ö¤Î¼¹É®¡¦´Æ½¤¤òÄÌ¤¸¡¢¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¡£1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢CFP®¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¹¥Ñ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë