フランス代表はW杯欧州予選D組で首位に立つ

2026年北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選に臨むフランス代表が11月6日に発表され、出場権を確定させる勝負所のゲームにベテランMFエンゴロ・カンテが招集された。

13日にウクライナ代表、16日にアゼルバイジャン代表との2連戦に臨む。

2023年夏にイングランド・プレミアリーグのチェルシーからサウジアラビアに移籍したカンテは、昨年11月のUEFAネーションズリーグの試合を最後にフランス代表での試合には出場していなかった。かつては元日本代表FW岡崎慎司らとともに、ミラクル・レスターの一員として2015-16シーズンのイングランド・プレミアリーグ制覇に大きく貢献し、そこから世界有数のボランチへと評価を高めていった。18年ロシアW杯では優勝に大きく貢献するも、22年カタールW杯は負傷欠場した34歳のダイナモは、自身2回目の世界制覇に向けフランス代表に貴重な経験をもたらす存在になりそうだ。

またMFザイール＝エメリ（パリ・サンジェルマン）、FWコロ・ムアニ（トッテナム）、そして怪我から復帰し、マンチェスター・シティで活躍中の22歳FWライアン・シェルキも代表復帰を果たした。

フランスは欧州予選D組で4試合を終え勝ち点10の首位に立つ。現地時間11月13日に勝ち点7の2位ウクライナとの直接対決を迎え、勝利すれば出場権が確定。その試合で決まらなかった場合も、同16日のアゼルバイジャン戦を含めた2試合で首位を確定させれば出場権が決まる。

SNS上では「え、代表復帰激アツ」「カンテ来た」「メンバー見ただけで勢いあって強そう」「カンテとシェルキあつー」「これは見るしかねーわ」と反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）