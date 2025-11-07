小泉成器は、音波振動で髪への摩擦を低減するクッションタイプの「リセットブラシ（KBE-2330）」を発売しました。カラーはピンクとベージュの2色。実売価格は3960円（税込）。

「リセットブラシ（KBE-2330）」

記事のポイント ポーチに入るコンパクトサイズのヘアブラシ。乾電池式でどこでも使えるので、持ち歩きにもピッタリです。摩擦による髪へのダメージが気になる方にオススメです。

本製品は、約6000回転/分の音波振動と、約1000ガウスの強力磁気により、髪のからまりをほぐしながらブラッシングできるヘアブラシ。通常のブラッシングでは摩擦によって髪を傷めてしまう可能性がありますが、音波振動で髪の絡まりを軽減するリセットブラシなら、摩擦を抑えて髪のツヤやまとまりを作ることができます。

また、髪に帯電する静電気を抑制して、クシ通りを滑らかにします。

やわらかエアークッションとメタルピンを搭載しており、ブラッシングしながら頭皮を心地よく刺激します。

手のひらサイズのコンパクトタイプで持ち運びに便利。電源のない場所でも使える乾電池タイプです。単4アルカリ乾電池2本使用（別売）。

小泉成器 「リセットブラシ（KBE-2330）」 実売価格：3960円（税込）

