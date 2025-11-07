赤坂に新しい“社交空間”──「kaiwaii akasaka」が誕生。建築と食、アートが交わる都市の新名所
東京・赤坂に、建築と食、アートが交錯する新たな社交拠点「kaiwaii akasaka（カイワイ アカサカ）」が誕生しました。野村不動産が開発、総合プロデュースをTRANSIT CREATIVEが担当し、館内の空間デザインはJamo Associates、階段を上った壁面に設置されたアートワークをYOSHIROTTENが手がけています。かつての赤坂がもつ華やぎと人のつながりを、現代の感性で再構築した都市の新たな“語らいの場”です。
photo by ©FASHION HEADLINE
都市の記憶を光でつなぐ空間
空間コンセプトは“1950年代の赤坂の再解釈”。Jamo Associatesによる設計は、街の喧騒と落ち着きを調和させ、素材の陰影や曲線が優しく人を包み込みます。YOSHIROTTENが手がけたアートワークは、「都市の呼吸と光」をテーマに、時間の移ろいと街の記憶を抽象的に表現。昼と夜で異なる印象を見せ、空間そのものがインスタレーションのように変化していきます。
photo by ©FASHION HEADLINE
1階──赤坂の“にぎわい”を象る、開放的な食のストリート
1階には、気軽に立ち寄れる4つの店舗が並びます。炭火焼き鳥の「ノノトリスタンドアカサカミツケ」は、香ばしい煙とともに赤坂の夜を彩るスタンド形式の店。職人の焼き技が目の前で楽しめます。「やきにく 梵厨（ぼんず）」は、厳選和牛を上品に楽しむ焼肉店。素材本来の旨味を最大限に引き出した一皿が魅力です。
photo by ©FASHION HEADLINE
焼きたての香りが漂う「FORNO GAKU」では、イタリアンを軸にした窯料理とワインが味わえます。そして「餃子 おそ松」は、手包み餃子とナチュラルワインを楽しめる居酒屋スタイル。どこか懐かしく、肩肘張らずに過ごせる心地よさがあります。日常に寄り添うバルが集まり、通りと建物の境界が曖昧になるような開放感のある空間が広がっています。
photo by ©FASHION HEADLINE
2階──静と余韻が交差する“大人の夜のフロア”
2階には、多様なジャンルの名店が一堂にそろいます。和と洋が交差する小料理とステーキの「清喜 朔（せいき さく）」は、ライブ感あふれるカウンターが魅力。「スナック ルージュ」は、クラシカルなスナック文化を現代的に再構築した空間。淡い照明と音楽が心を解きほぐします。「ホルモン船 ホールちゃん」では韓国料理とおでんを、「やきやき三輪」では臨場感ある鉄板焼を堪能できます。
photo by ©FASHION HEADLINE
また、熊本県産の食材を使う「熊本牧場直営 木本商店」は、郷土の温もりが感じられる居酒屋。「赤坂夜舟」は、和と中華を融合させた独自の世界観が楽しめる一軒。「すし抱一」では、旬の魚と職人技が織りなす握りが楽しめます。静かな照明の中、赤坂らしい洗練された空気が漂います。さらに、「愛花沙華（アカサカ）」ではおばんざいを中心にした優しい家庭料理を、「Bar FLOWERS」では音楽とともに深夜の一杯を楽しめます。
photo by ©FASHION HEADLINE
このフロア全体が、静けさとにぎわいが溶け合う“大人の夜”を演出しています。
13階──PACHA Craft Beer Tacos、風と光が交わるルーフトップ
最上階13階には、ルーフトップバー「PACHA Craft Beer Tacos」がオープン。クラフトビールとメキシカンタコスを気軽に楽しめる空間で、赤坂の街を見渡す眺望が魅力です。昼は風が抜けるリラックス空間として、夜は音楽と照明が織りなす非日常の時間を演出。季節ごとに異なる表情を見せる都市の“空の広場”です。
photo by ©FASHION HEADLINE
街が再び“語り合う場所”へ
「kaiwaii akasaka」は、かつての赤坂の社交文化を現代に再生したプロジェクトです。Jamo Associatesによる建築美、YOSHIROTTENのアート、そして個性豊かな料理人たちの感性が交錯し、街に“会話の風景”を取り戻しています。過去と現在、静と動、光と影が重なり合うこの場所で、新しい赤坂の時間が始まっています。
【施設詳細】
kaiwaii akasaka
所在地：東京都港区赤坂3丁目8-8 赤坂プレイス1階・2階・13階
開業日：2025年10月29日
開発：野村不動産
プロデュース：TRANSIT CREATIVE
設計：Jamo Associates
