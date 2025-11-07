低温調理が15段階に進化！Re・De「Re・De Pot」

「Re・De（リデ）」より、新型電気圧力鍋「Re・De Pot（リデポット）」が登場します。

炊飯機能と調理性能を大幅にアップデートしたモデルです。

2025年11月14日(金)より、Re・De公式オンラインショップ、全国の家電量販店、各種ECサイトにて一般販売が開始されます。

Re・De（リデ）「Re・De Pot（リデポット）」

価格：19,800円(税込)

発売日：2025年11月14日(金)

販売場所：Re・De公式オンラインショップ、全国の家電量販店、各種ECサイト

「Re・De Pot」が目指したのは、電気圧力鍋の枠を超えた「炊飯革命」！

今夏、応援購入サービス「Makuake」での先行販売では、応援購入総額900万円以上を達成し、「ごはんの味が変わった」など、特に炊飯機能の進化について高い評価を得ました。

キッチンや食卓に映える洗練されたデザインで、「手間は最小、歓びは最大。」の食卓を提案します。

製品仕様

商品名：Re・De Pot（リデポット）電気圧力鍋 2L

型番：EPC01A-20

カラー：ブラック、ホワイト

外形寸法：W288×D222×H244mm

質量：約2.8kg

調理容量：1.2L (満水容量 2.0L)

調理モード：圧力(オートモード、マニュアルモード)、低温調理、温め

自動メニュー：8種

付属品：本体、蒸し台、計量カップ、内がま、内ぶた、電源コード、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)

デザイン性も高く評価された旧モデルのDNAを受け継いだ、キッチンや食卓に映えるたたずまいも魅力です。

25分でレストラン級の炊き上がり、進化した炊飯体験

最大1.8気圧の高圧を保つことで100℃以上の高温で一気に炊き上げ、わずか25分でお米の甘みと香りを最大限に引き出します。

内釜の素材には、遠赤外線効果が高いセラミックコートを新たに採用！

ふっくらと粒立ちの良い、まるで高級炊飯器で炊いたような香り高いごはんに仕上げます☆

耐摩耗性も旧モデルと比較して約1.7倍に向上し、より長く安心して使用できます。

プロの火入れを自動再現。低温調理から保温までシームレスに

好評の低温調理モードがさらに進化しました。

旧モデルの7段階から、30℃〜100℃まで5℃刻みで設定できる15段階へと細かくなっています。

これにより、自家製味噌や天然酵母パン、ローストビーフなど、プロでも難しい繊細な温度管理が求められる調理もボタンひとつで実現します。

また、最大12時間の保温機能を搭載し、ライフスタイルに合わせていつでも温かい料理を楽しめます。

フードディレクター・川上 ミホ氏監修のオリジナルレシピブックも付属し、毎日の献立に悩むことなく、多彩な料理に挑戦できます。

A-Stage Re・De（リデ）の新型電気圧力鍋「Re・De Pot（リデポット）」の紹介でした。

