デベロップは、鹿児島県志布志市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 志布志」を2025年11月30日(日)に開業します。

有事の際には「レスキューホテル」として避難所等にも活用されるフェーズフリーなホテルです。

鹿児島県内では6店舗目の出店となります。

コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 志布志」

オープン日：2025年11月30日(日)

予約受付開始日：2025年11月21日(金)15:00

場所：鹿児島県志布志市志布志町安楽3652

アクセス：東九州自動車道「志布志有明IC」より車で約6分、JR日南線「志布志駅」よりタクシーで約6分

駐車場：あり(無料) 51台

「志布志臨海工業団地」をはじめとする工場が集積するエリアに位置し、ビジネスでの利用に最適です。

周辺にはコンビニやスーパー、飲食店もあり、連泊にも便利です。

また、「ダグリ岬海水浴場」や「志布志湾大黒イルカランド」などの観光スポットへのアクセスも良好です。

客室情報

客室数：全50室

＜ダブルルーム＞ (43室)

定員：2名 広さ：13m2

料金：1名 6,200円／泊〜、2名 8,700円／泊〜

＜ツインルーム＞ (7室)

定員：2名 広さ：13m2

料金：1名 6,200円／泊〜、2名 9,700円／泊〜

客室は独立したコンテナモジュールを利用しているため、静粛性とプライバシー性に優れています。

室内には良質なベッド、ユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機等を完備し、快適な滞在を提供します☆

災害時に活躍する「レスキューホテル」

「HOTEL R9 The Yard」シリーズは、平時はホテルとして、有事の際には客室を被災地へ移設し避難施設等として利用できる「レスキューホテル」としての役割を担います。

「HOTEL R9 The Yard 志布志」も、地域に根差した防災拠点としての機能が期待されています。

ビジネスや観光の拠点として便利なだけでなく、地域の防災にも貢献する新しい形のホテル。

ぜひ利用してみてください。

鹿児島県志布志市にオープンする「HOTEL R9 The Yard 志布志」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「志布志湾大黒イルカランド」など観光スポットへのアクセス良好！コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 志布志」 appeared first on Dtimes.