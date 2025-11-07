「志布志湾大黒イルカランド」など観光スポットへのアクセス良好！コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 志布志」
デベロップは、鹿児島県志布志市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 志布志」を2025年11月30日(日)に開業します。
有事の際には「レスキューホテル」として避難所等にも活用されるフェーズフリーなホテルです。
鹿児島県内では6店舗目の出店となります。
コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 志布志」
オープン日：2025年11月30日(日)
予約受付開始日：2025年11月21日(金)15:00
場所：鹿児島県志布志市志布志町安楽3652
アクセス：東九州自動車道「志布志有明IC」より車で約6分、JR日南線「志布志駅」よりタクシーで約6分
駐車場：あり(無料) 51台
「志布志臨海工業団地」をはじめとする工場が集積するエリアに位置し、ビジネスでの利用に最適です。
周辺にはコンビニやスーパー、飲食店もあり、連泊にも便利です。
また、「ダグリ岬海水浴場」や「志布志湾大黒イルカランド」などの観光スポットへのアクセスも良好です。
客室情報
客室数：全50室
＜ダブルルーム＞ (43室)
定員：2名 広さ：13m2
料金：1名 6,200円／泊〜、2名 8,700円／泊〜
＜ツインルーム＞ (7室)
定員：2名 広さ：13m2
料金：1名 6,200円／泊〜、2名 9,700円／泊〜
客室は独立したコンテナモジュールを利用しているため、静粛性とプライバシー性に優れています。
室内には良質なベッド、ユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機等を完備し、快適な滞在を提供します☆
災害時に活躍する「レスキューホテル」
「HOTEL R9 The Yard」シリーズは、平時はホテルとして、有事の際には客室を被災地へ移設し避難施設等として利用できる「レスキューホテル」としての役割を担います。
「HOTEL R9 The Yard 志布志」も、地域に根差した防災拠点としての機能が期待されています。
ビジネスや観光の拠点として便利なだけでなく、地域の防災にも貢献する新しい形のホテル。
ぜひ利用してみてください。
鹿児島県志布志市にオープンする「HOTEL R9 The Yard 志布志」の紹介でした。
