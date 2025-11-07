「進路変更をしようとして縁石に」トラックがガードレールに衝突し宙に浮く…4台絡む事故　撮影者「左に曲がるのは変」横浜市

横浜市で5日、トラックが無理な車線変更をした際にバランスを崩し、ガードレールへ激突して信号待ちの車に乗り上げた。現場では4台が巻き込まれる事故となり、撮影者は「こっちに倒れてきたらと思うと怖かった」と語った。「進路変更中に縁石にぶつかった」と説明した運転手は軽傷で済んだ。

「自分の目の前で…」撮影者が恐怖

横浜市港北区で5日午前6時頃カメラが捉えたのは、強引な進路変更が招いた事故の瞬間だ。

前方を走る1台のトラックが、ガードレールに激しく衝突した。

車体が一瞬宙に浮き、信号待ちしていた車に乗っかるようにして停止した。

撮影者は「自分の目の前だったので、こっちに倒れてきたらと思って怖かった」と話す。

進路変更をしようとして縁石にぶつかる

事故の瞬間を目の当たりにした撮影者は、トラックが車線変更をしたタイミングに違和感を覚えたという。

撮影者によると「このタイミングで左に曲がっていくのは変だなと、もしかしたら戻ってくるかなとスピードを落とした」と、交差点の手前でトラックが左の車線に移動したという。

しかし、前の車を追い抜くように元の車線に戻ると、コントロールを失いガードレールに激突した。その場にいた3台が巻き込まれ、4台が絡む事故になった。

警察によると、トラックの運転手は「進路変更をしようとして縁石にぶつかり、バランスを崩して突っ込んでしまった」と話し、軽いケガで済んだという。

（「イット！」11月6日放送より）