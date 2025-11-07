ディズニーストアに、「くまのプーさん」と仲間たちをモチーフにした冬のコレクション「WHITE POOH」が登場！

「くまのプーさん」のぬいぐるみをはじめ、手袋やルームブーツなど冬のふわもこグッズが勢揃いします☆

ディズニーストア「くまのプーさん」2025冬コレクション「WHITE POOH」

スケジュール：

先行販売日：2025年11月11日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日：2025年11月14日（金）先行販売店舗：ディズニーストア店舗

※発売日の店舗での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります

ディズニーストアから「くまのプーさん」デザインの冬コレクション「WHITE POOH」が登場。

2025年のテーマは、“100エーカーの森の初雪”です。

「くまのプーさん」と仲間たちが降り注ぐ雪を嬉しそうに眺めていたら、いつの間にか雪が積もって真っ白に！

のんびりやの「くまのプーさん」たちに思わずほっこり癒やされる描き起こしアートが使用されています。

コレクションは、雪が積もる前の嬉しそうな表情や、積もったことに気づいて驚く姿など、ストーリーを表現したアイテムを中心に展開。

ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンには「くまのプーさん」「ピグレット」「イーヨー」がラインナップされます。

雪のように真っ白なふわもこ素材のボディに、“雪が積もる前の姿”が包まれた楽しい仕掛けがポイントです。

ディズニー公式オンラインストア限定で、頬をピンク色に染めてお座りしたポーズがキュートな「ランピー」も登場。

そのほか、マフラーを巻いたプーさんの立体的なデザインが愛らしい手袋やトートバッグ、寒い冬にぴったりなルームブーツやティッシュボックスカバーなども用意されます。

おでかけ時もおうち時間でもほっこり心温まるグッズが充実したコレクションです☆

プーさん 手袋・グローブ ホワイト WHITE POOH

価格：4,200円 (税込)

サイズ：約縦24×横12×厚み5cm ※装飾部分を除く

雪が積もって白くなった「くまのプーさん」モチーフを羊毛風素材で再現した手袋。

フェイクファー素材の手袋とひとつになって、まるで雪に埋もれてしまっているよう☆

内生地にあたたかな起毛素材を使用した、ふんわりとした感覚で心地良く着けられるファッションアイテムです。

プーさん トートバッグ 2WAY WHITE POOH

価格：4,900円 (税込)

サイズ：約高さ20×幅20×奥行き(底マチ)15cm／キャラクター部分 約厚み4cm

ショルダー部分 約53〜100cm ※調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約10cm

立体的なぬいぐるみ風「くまのプーさん」がインパクトありつつも、やわらかな素材と色味で、ほっこり優しい雰囲気にまとまっているショルダーストラップ付きトートバッグ。

内側は荷物が出し入れしやすいフリーなつくりになっていて、350mlペットボトルがすっぽり収まる高さがあります。

付属のショルダーストラップを付ければ、ななめ掛けもでき、シーンにあわせて手持ちと肩掛けで使い分けできるのも嬉しいポイントです。

プーさん ルームシューズ ホワイト 23〜25 WHITE POOH

価格：4,000円 (税込)

サイズ：約 23〜25cm

ほわほわもこもこ素材を使用した、真っ白いルームシューズ。

甲には雪が積もって白くなった「くまのプーさん」のフェイスモチーフが付いています。

足首まで覆えるブーツタイプなので床からの冷えを防いでくれるディズニーグッズです。

ディズニー公式オンラインストア限定「ランピー ぬいぐるみ WHITE POOH」

価格：4,400円 (税込)

サイズ：約高さ36.5×幅30×奥行き25cm

しんしんと降り注ぐ雪を眺める「ランピー」のぬいぐるみ。

癒やし度満点なほのぼのとした雰囲気に仕上げられています。

頭や鼻先、右足に積もった、真っ白もこもこ素材の雪にも注目です。

ディズニー公式オンラインストア限定「ランピー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン WHITE POOH」

価格：2,800円 (税込)

サイズ：全長 約24cm

キャラクター 約高さ14×幅12×奥行き10.5cm

お外でも「ランピー」と一緒に過ごせるぬいぐるみキーホルダー。

ほんのり頬をピンク色に染めながらウィンクする仕草がかわいい☆

手持ちのバッグやリュックに付けて、冬のおでかけが楽しめます。

スーパービッグサイズのプーさんのぬいぐるみが登場

価格：24,000円(税込)

サイズ：約高さ81×幅58×奥行き55cm

スケジュール：

2025年11月11日（火）販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア2025年11月14日（金）販売店舗：：仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店

※ 発売日の店舗でのご購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります

「WHITE POOH」から、ディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストア限定で、プーさんのスーパービッグサイズのぬいぐるみが登場。

高さ約81cmの特大サイズのぬいぐるみは抱き心地も抜群です。

あたたかそうなマフラーを身につけた冬仕様の「くまのプーさん」

頭と足元にちょこんと積もった雪が、愛おしさを引き立てます。

“100エーカーの森の初雪”をテーマにしたぬいぐるみをはじめ、手袋やルームブーツなど冬のふわもこグッズが勢揃い。

ディズニーストアにて2025年11月11日より順次販売が開始される「くまのプーさん」2025冬コレクション「WHITE POOH」の紹介でした☆

クリスマスシーズンを彩るデコレーショングッズやお菓子！ディズニーストア「DISNEY CHRISTMAS」 クリスマスシーズンを彩るデコレーショングッズやお菓子！ディズニーストア「DISNEY CHRISTMAS」 続きを見る

ミッキーの誕生日を記念したコレクション！ディズニーストア「HAPPY BIRTHDAY MICKEY」 ミッキーの誕生日を記念したコレクション！ディズニーストア「HAPPY BIRTHDAY MICKEY」 続きを見る

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「くまのプーさん」と仲間たちに雪が積もって真っ白に！ディズニーストア「WHITE POOH」 appeared first on Dtimes.