26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件は、容疑者の逮捕からきょうで1週間です。遺族が改めて心境を語りました。

高羽奈美子さんの夫 悟さん

「（逮捕されて）最初はほっとして良かったが、いろいろと供述が出てきてだんだんと怒りが湧いてきた。何でうちの家内だったんだろうと」

1999年11月、名古屋市西区のアパートで、当時32歳だった主婦の高羽奈美子さんが首などを刃物で刺され、殺害されました。

事件は発生から26年を前に急展開し、先月31日、名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者（69）が殺人の疑いで逮捕されました。安福容疑者は逮捕後の取り調べに「家族や親族に迷惑をかけられず、捕まるのが嫌だった」などと話していますが、動機は明らかになっていません。

年齢や身長、髪の長さ、靴のサイズは、警察が情報提供を呼びかけていた容疑者の特徴とおおむね一致していました。

愛知県警にはきのうまでにおよそ170件の意見が寄せられ、「警察の威信を感じた」と激励の声がある一方、「なぜ26年もかかったのか」などと、過去の捜査の不備を指摘する意見もあるということです。