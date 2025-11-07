COP30¼óÇ¾µé²ñ¹ç»Ï¤Þ¤ë¡¡¡Öº¾µ½¡×È¯¸À¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÈãÈ½¤â
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç6Æü¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¹ñºÝ²ñµÄCOP30¤Î¼óÇ¾µé²ñ¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¹ç¤Ç¤ÏÂÐºö¤Ë¸å¤í¸þ¤¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÈ¯¸À¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
COP30¼óÇ¾µé²ñ¹ç¤Ï6Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëËÌÉô¥Ù¥ì¥ó¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤äÃæ¹ñ¤ÎÉû¼óÁê¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤äÆüËÜ¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ï·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6Æü¤Î²ñ¹ç¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ê¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇÂç¤Îº¾µ½¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¦¥½¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡¢µ¤²¹¾å¾º¤ò1.5ÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹ñºÝÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤«¡¢ÇËÌÇ¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤«¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³Æ¹ñ¤Ëµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£