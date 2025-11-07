¡ÖHUAWEI Mate 70 Air¡×È¯É½¡¢Ä¶Çö·¿¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡ÖiPhone Air¡×ÂÐ¹³
Huawei¤¬¡¢¸ü¤µ6.6mm¤ÎÇö·¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖHUAWEI Mate 70 Air¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¡ÖMate¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤ÇºÇÇö¤Ç¡¢¹âÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¦¹â²òÁüÅÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÖÉÔ»ßÐ²Çö(Çö¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤)¡×¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¤Îµ¡¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HUAWEI Mate 70 Air - 华为´±æ¦
https://consumer.huawei.com/cn/phones/mate70-air/
https://www.vmall.com/product/comdetail/index.html?prdId=10086384239615
华为Mate 70 Air 轻Çö´ú舰¡§Air Åª¼ê´¶¡¤Mate ÅªÂÎ验 | 爱ç÷Ñ¹
https://www.ifanr.com/1643618
HUAWEI Mate 70 Air¤Î¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢2024Ç¯11·î26Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖHUAWEI Mate 70¡×¤Î»ÅÍÍ¤È¡ÖHUAWEI Mate 70 Pro¡×¤Î»ÅÍÍ¤âÊ»µ¤·¤Þ¤¹¡£
HUAWEI Mate 70 AirHUAWEI Mate 70HUAWEI Mate 70 Pro¥µ¥¤¥º¤È½ÅÎÌÄ¹¤µ165.0¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë×Éý81.5¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë×¸ü¤µ6.6¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë
208gÄ¹¤µ160.9¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë×Éý75.9¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë×¸ü¤µ7.8¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë
Ìó203gÄ¹¤µ164.6¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë×Éý79.5¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë×¸ü¤µ8.2¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë
Ìó221g²èÌÌ7¥¤¥ó¥Á¡¦10²¯7000Ëü¿§¡¦OLED¡¦FHD+ 2760 × 1320¥Ô¥¯¥»¥ë6.7¥¤¥ó¥Á¡¦10²¯7000Ëü¿§¡¦OLED¡¦FHD+ 2688 × 1216¥Ô¥¯¥»¥ë6.9¥¤¥ó¥Á¡¦10²¯7000Ëü¿§¡¦OLED¡¦FHD+ 2832 × 1316¥Ô¥¯¥»¥ë¥¹¥È¥ì¡¼¥¸12GB RAM
256GB / 512GB ROM12GB RAM
256GB / 512GB / 1TB ROM12GB / 16GB RAM
256GB / 512GB / 1TB ROM¥ê¥¢¥«¥á¥é50MP Ä¶¹â´¶ÅÙÂç·¿¥»¥ó¥µ¡¼¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é
¼ê¤Ö¤ìÊäÀµµ¡Ç½ÉÕ¤12MP RYYBË¾±ó¥ì¥ó¥º
8MP Ä¶¹³Ñ¥Þ¥¯¥í¥ì¥ó¥º
150Ëü¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥ì¥Ã¥É¥á¡¼¥×¥ë¸¶¿§¥«¥á¥é
3ÇÜ¸÷³Ø¥º¡¼¥à¤È30ÇÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
ºÇÂç8192×6144¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î²òÁüÅÙ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
ºÇÂç4K¡Ê3840×2160¡Ë¤Î¥Ó¥Ç¥ªÏ¿²è¤ÈAIS²èÁü°ÂÄê²½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È50MP Ä¶¹³Ñ¥º¡¼¥à¥«¥á¥é
40MP Ä¶¹³Ñ¥«¥á¥é
12MP ¥Ú¥ê¥¹¥³¡¼¥×Ë¾±ó¥«¥á¥é
150Ëü¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥ì¥Ã¥É¥á¡¼¥×¥ë¸¶¿§¥«¥á¥é
5.5ÇÜ¸÷³Ø¥º¡¼¥à¤È 50ÇÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
ºÇÂç8192×6144¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î²òÁüÅÙ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
ºÇÂç4K¡Ê3840×2160¡Ë¤Î¥Ó¥Ç¥ªÏ¿²è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È 50MP ¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é
40MP Ä¶¹³Ñ¥«¥á¥é
48MP Ä¶¾ÇÅÀ¥Þ¥¯¥íË¾±ó¥«¥á¥é
150Ëü¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥ì¥Ã¥É¥á¡¼¥×¥ë¸¶¿§¥«¥á¥é
4ÇÜ¸÷³Ø¥º¡¼¤È100 ÇÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
ºÇÂç8192×6144¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î²òÁüÅÙ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
ºÇÂç4K¡Ê3840×2160¡Ë¤Î¥Ó¥Ç¥ªÏ¿²è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é10.7MP Ä¶¹³Ñ¥«¥á¥é13MP Ä¶¹³Ñ¥«¥á¥é13MP Ä¶¹³Ñ¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼6500mAh5300mAh5500mAh½¼ÅÅÍÀþ¡§ºÇÂç66W
ÌµÀþ¡§ÈóÂÐ±þÍÀþ¡§ºÇÂç66W
ÌµÀþ¡§ 50W Huawei ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥ê¥Ð¡¼¥¹½¼ÅÅ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥ÈÍÀþ¡§ ºÇÂç100W
ÌµÀþ¡§80W Huawei ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤È 20W ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥ê¥Ð¡¼¥¹½¼ÅÅ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
HUAWEI Mate 70 Air¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÇö¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥«¥á¥é¥Ð¥ó¥×¤ò½ü¤¤¤¿ºÇÇöÉô¤Î¸ü¤µ¤Ï6.6mm¤Ç¤¹¡£¸ü¤µ5.64mm¤Î¡ÖiPhone Air¡×¤Ë¤ÏµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Huawei¤Î¡ÖMate¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÇö¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¥·¥ê¡¼¥º¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃ±°Ì¸ü¤µ¤¢¤¿¤ê¤ÎÊüÇ®À¡¢Íî²¼ÂÑÀ¡¢ÂÑ¾×·âÀ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çö¤µ¤Î³ä¤Ë¤«¤Ê¤ê¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç¡¢¡ÖiPhone 17 Pro Max¡×¤Ç¤µ¤¨6.9¥¤¥ó¥Á¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎHUAWEI Mate 70 Air¤Ï¤Ê¤ó¤È7¥¤¥ó¥Á¡£Huawei¤Ï¡Ö¹¤¤»ëÌî¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬´°àú¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Ô¡¼¥¯µ±ÅÙ¤Ï4000¥Ë¥È¤Ç¡¢¶¯¤¤¸÷¤Î²¼¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤òºÆ¸½¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î爱ç÷Ñ¹(iFanr)¤Ï¡¢¡Ö²èÌÌÌÌÀÑ¤¬¹¤¯¡¢¥Ù¥¼¥ë¤Î¹õÏÈ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¶á¤¤»ëÄ°ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥Û»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ØAir¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÏÃ±¤Ë¡ØÄ¶Çö·¿¡Ù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢HUAWEI Mate 70 Air¤Ï²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£Huawei¤Ï¡ØAir¤ÏÇö¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¹Í¤¨¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈÃßÀÑ¤ò³è¤«¤»¤ë¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡ÖÍË¶âüî¡×¡Ö±©°áÇò¡×¡Ö¶â丝银锦¡×¤Î3¿§¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï4199¸µ(Ìó9Ëü±ß)¤«¤é¡£µ»öºîÀ®»þÅÀ¤ÇÍ½ÌóÈÎÇäÃæ¤Ç¡¢2025Ç¯11·î13Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Á÷Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£