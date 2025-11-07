『MUSIC AWARDS JAPAN』の主催を務めるCEIPAとTOYOTA GROUPが、新たなイベント『ennichi ’25 Japanese Music Experience LA』を12月2日にアメリカ ロサンゼルスにて開催する。

本イベントは、日本音楽を体感させる『ennichi ’25 presented by CEIPA × TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”Japanese Music Experience LA』と、日本の音楽市場ビジネスの可能性を現地業界関係者に示す『ennichi ’25 presented by CEIPA × TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”Japanese Music Industry Mixer』を組み合わせたイベントとして開催。2軸のシナジーで、日本音楽の国際的評価向上と持続的な発展を目指す。

また、第1弾アーティストとして発表されたf5ve、PSYCHIC FEVERに加え、新たにAwich、JP THE WAVYの出演が決定。計4組のアーティストによるライブパフォーマンスを披露する。

さらに、ライブ前から会場で日本の縁日を体験できる演出や催しを予定しており、音楽と食を通じて日本文化の魅力をより深く感じることができる内容に。フードベンダーとして、『築地銀だこ』や『相馬水産』をはじめとした出店や、縁日遊戯としてヨーヨー釣りやスーパーボール掬いなどのアトラクションも用意される。

加えて、ライブ前日の12月1日には『CEIPA × TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”』とジェトロ・ロサンゼルス事務所共催による日米音楽業界関係者及びメディアに向けたカンファレンス『ennichi ’25 Japanese Music Industry Mixer』も行われる。

・Awich コメント

私は沖縄という島から日本、そして世界へと、魂の響きを届ける旅を続けてきましたがこのennichiという、日本の今を世界へ語りかけるイベントに参加できることは一つのマイルストーンでもあるし、とても光栄なことだと感じています。アメリカから生まれたヒップホップが日本へ渡って、どのような成長を遂げたのか。その深み、強さ、そして新しさを私のステージで世界のリスナーに体感してもらいたい。このイベントが、私たちが紡ぐ「アジアの今」を世界の音楽地図に刻むひとつの瞬間になると信じています。

・JP THE WAVY コメント

これまで日本を拠点に活動してきた中で、世界中のファンからたくさんのメッセージをもらってきましたが、ついに直接そのエネルギーを感じられる機会が来たことを本当に嬉しく思っています。日本とLA、カルチャーの架け橋になるようなステージにしたいです。ぜひWAVYの世界を体感しに来てください。

（文＝リアルサウンド編集部）