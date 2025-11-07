タレントの鈴木奈々が6日、自身のインスタグラムを更新し、現在の体重を告白した。

鈴木奈々

鈴木は「下着の撮影中です　バストにハリが出て形が綺麗になった気がする！今のバストが一番自信あります！自分磨きして彼氏作るぞー」とコメントを添えて、撮影中の写真を公開。「#身長154cm　#体重51キロ」と体重も明かした。

この投稿に、「最強にナイス、ボディー」「艶っぽいです」「最高」「めちゃめちゃ可愛いです！」「魅力的で美しいですね」と絶賛の声が続々。「彼氏になりたい」「付き合って下さい」「はーい　立候補しまーす」「奈々ちゃん好きだー結婚してくれ〜」「結婚してください」という声も寄せられている。