鈴木奈々、現在の体重を告白 最新写真に「美しい」「艶っぽい」と絶賛の声
タレントの鈴木奈々が6日、自身のインスタグラムを更新し、現在の体重を告白した。
鈴木は「下着の撮影中です バストにハリが出て形が綺麗になった気がする！今のバストが一番自信あります！自分磨きして彼氏作るぞー」とコメントを添えて、撮影中の写真を公開。「#身長154cm #体重51キロ」と体重も明かした。
この投稿に、「最強にナイス、ボディー」「艶っぽいです」「最高」「めちゃめちゃ可愛いです！」「魅力的で美しいですね」と絶賛の声が続々。「彼氏になりたい」「付き合って下さい」「はーい 立候補しまーす」「奈々ちゃん好きだー結婚してくれ〜」「結婚してください」という声も寄せられている。
