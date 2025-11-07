¥«¥Ö¥¹¤Î·ÀÌó¸¢ÍøÇË´þ¤Ï¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡¸µMLBÊá¼ê¤¬º£±Ê¾ºÂÀ¤ÎFA¤ËØ³Á³¡Ö¤¢¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤ë¤«¡©¡×
¥«¥Ö¥¹¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿º£±Ê(C)Getty Images
¡¡µÞÅ¾Ä¾²¼¤ÎFA¤«¤éÌó2Æü¡£¤ä¤Ï¤ê¥«¥Ö¥¹Â¦¤ÏºÆ·ÀÌó¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î6Æü¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ØMLB.com¡Ù¤ä¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤¬º£±Ê¾ºÂÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¡ÊQO¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛËâµå²½¤¹¤ë¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡×¡¡º£±Ê¾ºÂÀ¤Î°µ´¬Ã¥»°¿¶¥·¡¼¥ó
¡¡ºÆ·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤Îº£±Ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥«¥Ö¥¹¤¬3Ç¯Áí³Û5700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó87²¯7800Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¸¢Íø¤òÇË´þ¤¹¤ë¤È¡¢º£±ÊÂ¦¤âÍèµ¨Ç¯Êð1500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó22²¯9000Ëü±ß¡Ë¤ÎÃ±Ç¯·ÀÌóÄù·ë¤Î¸¢Íø¹Ô»È¤òµñÈÝ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆFA¤È¤Ê¤ê¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÃíÌÜÌÃÊÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥«¥Ö¥¹Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÇË´þ¤ÏÉ¬Á³¤È¤â¸À¤¨¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Íèµ¨¤Ë32ºÐ¤Ë¤Ê¤ëº£±Ê¤Î25Ç¯À®ÀÓ¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¸õÊä¤Î5·æ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥À¥¦¥ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÁ´µåÃÄ¤Ø¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉµñÈÝ¸¢¤Ê¤É¤âÉÕÂÓ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ú¥¤¥í¡¼¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤âÉéÃ´¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£º£µ¨¤Îµ¬Äê³Û¤Ç¤¢¤ë1Ç¯2202Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó33²¯9000Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£±ÊÂ¦¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÆ§¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢12Ç¯¤ËQOÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢MLB¤ÇºÆ·ÀÌó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¤ï¤º¤«14¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¥¤¥óÄù·ë¤È¤Ê¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾ðÀª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡²¾¤ËFAÎ®½Ð¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢À®ÀÓ¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÄË¼ê¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î·ÀÌó¤ò½ä¤ëµåÃÄ´´Éô¤ÎÈ½ÃÇ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¸µMLB¤ÎÊá¼ê¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÄÌ»»2043°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ì¾¼êAJ¡¦¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖÁÈ¡ØFoul Territory¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¥·¥ç¥¦¥¿¡¦¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤Ë3Ç¯5700Ëü¥É¥ë¤Î²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤·¤Æ¡¢µåÃÄÂ¦¤Î·èÃÇ¤òµêÃÆ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤¿¤é°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£¤¢¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤ë¤«¡© ¤½¤ì¤ËÈà¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÌÌ¤Ç¤Î¸ú²Ì¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏËº¤ì¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢²¶¤Ï¥«¥Ö¥¹¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¥Þ¥¸¤Ç°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£¤â¤Ã¤È°Â¤¯¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤¾¡¢Á´Á³Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Í¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ó¤ÊÅ¸³«¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥µ¥×¥é¡¼¥¤¥º¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¶Ã¤¯¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤â¼«Ê¬¤¬¥«¥Ö¥¹¤Î¿Í´Ö¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¼ÂÎÏ¤â¡¢¿Í´ÖÀ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Îµå¾ì¤Ç¤º¤Ã¤È¤¤¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¡ØÇ¯´Ö1900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó29²¯2600Ëü±ß¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡QOÄó¼¨¤òµñÈÝ¤·¤ÆFA»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢³ÍÆÀµåÃÄ¤¬¥É¥é¥Õ¥È¤Î¾å°Ì»ØÌ¾¸¢¤ò¥«¥Ö¥¹¤Ë¾ùÅÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤âÈ¼¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ðÀª²¼¤Çº£±Ê¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]