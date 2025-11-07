PFU、HHKB用の「藤」色キートップ 国内は2,250台限定
PFUは11月6日、Happy Hacking Keyboard Professional（HHKB）シリーズ用のカラーキートップセット第4弾「藤」を発表した。日本の伝統的な花「藤」をイメージした淡い紫色に仕上げた。
カラーキートップセット第4弾「藤」が登場。優雅なカラーに仕上がっている
数量限定販売で、国内は2,250台、海外は750台。価格は、英語配列モデルが8,250円、日本語配列モデルが9,240円。それぞれ刻印モデル、無刻印モデルを用意する。すでに販売中。あわせて、第5弾のカラーキートップセットを2026年初春に発売することも予告した。
英語配列
日本語配列
「桜」「山葵（わさび）」「蒲公英（たんぽぽ）」に続く第4弾。優雅な藤の花の色合いを採用したことで、デスクに上品さと静けさを添えてくれる。標準の白や墨のキートップや、桜などの限定キートップと組み合わせることで、自分だけのカスタマイズも楽しめる。
機能キーのみカラーキートップにするのもよい
HHKBのヘビーユーザーならば、さまざまなカラーのキートップを駆使するアレンジも
