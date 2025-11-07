povo¡¢¡Ö¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¡×¥®¥Õ¥È·ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Î¸ÂÄê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡¡KDDI¡¢²Æì¥»¥ë¥éー¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡Öpovo2.0¡×¤Ç¡¢¡Ö¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¥®¥Õ¥È·ô¡×¤È¡Ö¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê24»þ´Ö¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥é¥Ü¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï12·î25Æü9»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëKFC CARD1000±ßÊ¬¡×¤È¡Ö¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê24»þ´Ö¡Ë¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤¬1280±ß¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëKFC CARD1000±ßÊ¬3Ëç¡×¤È¡Ö¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê24»þ´Ö¡Ë2²óÊ¬¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤¬3480±ß¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÌµÎÁ¤Ç¡Ö¥Çー¥¿ÄÉ²Ã0.1GB¡Ê24»þ´Ö¡Ë¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹ØÆþ¸å¤Ï¡¢¡Ö¥Çー¥¿ÄÉ²Ã0.1GB¡Ê24»þ´Ö¡Ë¡×¤ÏÂ¨»þÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëKFC CARD¡×¤È¡Ö¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê24»þ´Ö¡Ë¡×¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥³ー¥É¤Ï¡¢ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤ËÂ¨»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëKFC CARD¡×¤Î¼õ¼è´ü¸Â¤Ï2026Ç¯1·î8Æü¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê24»þ´Ö¡Ë¡×¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥³ー¥É¤ÎÆþÎÏ´ü¸Â¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¡£