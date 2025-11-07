元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が7日、金曜日のコメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ドジャース・山本由伸投手（27）の今シーズンについて、凄いと思った点を明かす場面があった。

番組では日本時間のこの日シルバースラッガー賞、13日にはサイ・ヤング賞、14日にはオールMLBチーム、ハンク・アーロン賞、エドガー・マルティネス賞、MVPの発表があると伝えた。

ドジャース・山本由伸投手はサイ・ヤング賞、オールMLBの候補に選ばれている。

長嶋は今季12勝8敗だった山本について「チーム事情もあってね、最後の方、山本投手が先発して、ちゃんと試合つくっているにも関わらず、最後中継ぎ、クローザーがぶっ壊れちゃって逆転とかねあって。まあまあ12勝って書いてあるのも、本来はあと3つか4つぐらい取っててもいいかなあと」とコメント。

それでも「凄かったのは、本来であればそういうちゃんとレコードを付けれたのに、やっぱりちゃんと立て直して、最後先発完投しているわけですよね」と言い、「それって簡単なことじゃなくて。キケ（E・ヘルナンデス）選手の激励もあったのかなと。精神的なこと一つで」と推測した。

さらに「それか自分で最後まで投げた方が勝つ確率が高いっていう、ここの結論はあって当然だと思うし。そこに自分を持っていけた、ポテンシャルっていうかパフォーマンスっていうのは凄いなと改めて思いましたね」としみじみと話した。