お笑いコンビ「トータルテンボス」の藤田憲右（49）が、6日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。ロケ中のハプニングが明かされた。

この日は「ツートライブ」のたかのりと周平魂が、関東芸人を大阪の穴場グルメスポットを車で巡るおもてなし企画。今回は、ほぼ初対面で「10年ぐらい兄さん」という「トータルテンボス」の2人と、バイカーに人気のハンバーガー店や低糖質メニュー店などを訪れ、車中ではお笑い談義を交わした。

しかしVTRを紹介後、スタジオでは周平魂がロケの“裏話”を披露。「藤田さんなんですけど、ロケの合間にテレビには映ってなかった」と切り出し、2軒目に訪れた飲食店での収録を終え、ロケ車に移動中、藤田の後ろから警察官が追いかけてくるのを目撃したという。

そのため一行は「何？何！？」と動揺。周平魂が「藤田さん、ロケ中に職質されてた」と明かすと、スタジオは爆笑。番組MCの海原やすよは「なんで！？見た目に怪しいの？」とあきれたが、周平魂は「僕、初めて見ました、ロケ中に職質されてるの」と告白。さらに「藤田さん、完全にドッキリやと思って、ドッキリの反応を最初してました」と明かしていた。