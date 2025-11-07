「男の中の男！」赤ちゃん連れ旅行で“全荷物を持つ夫”の後ろ姿に2.8万いいね【ママリ】

頼もしすぎる夫の背中

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

さくらい(@jpmcoms)さん一家の5泊の家族旅行。赤ちゃん連れで荷物も多い中、妻であるさくらいさんが赤ちゃんを抱っこしているのを見た夫が取った行動とは…？

@jpmcoms

いきなりなんですけど、私が赤ちゃんを抱っこしているからという理由で 5泊旅行の荷物全てを持って移動してくれた力持ちの夫を自慢させてください👨✨



パンパンの激重キャリー×2、の上にパンパンのお土産バッグ、ベビーカー、お世話セットのななめがけバッグ（完ミなので水筒×2入り）

赤ちゃんを抱っこする妻を気遣い、率先して全ての荷物を一人で運ぶ夫の姿…本当に感動的です。パンパンのキャリーケース2つに加え、お土産バッグ、ベビーカー、そして中身の詰まったお世話バッグまで！写真からは、その大変さを感じさせないほど軽々と持っているように見えますが、相当な力持ちであることと、何より家族への深い愛情が伝わってきますね。



この投稿には2.8万件を超える「いいね」が集まり、「男の中の男！」「夫の鑑すぎる！」「かっけ～背中だなぁ」「日本中の全パパよ、これが父の背中だ!」といった、称賛と感動のコメントが多数寄せられました。



育児は夫婦の協力が不可欠ですが、このように自然と支え合える関係性は本当に素晴らしいですね。見ているこちらまで温かい気持ちになる、家族愛にあふれた投稿でした。

「うさぎのセリフを考えて」わが子の回答が“まるで中年”4万いいね「かしこい子！」「人生何回目？」

投稿者・冴島ｵﾝﾃｨｰﾇ依子さんのお子さんは、国語の学習で登場人物のセリフを考える問いに回答します。その内容が小学生とは思えない言葉だったそうで…。

©ontine9neo

お子の答えが小3じゃなくて中年。

転んだウサギを助けようとしているカエル。皆さんならこの吹き出しに何と回答しますか？さまざまなシチュエーションが思い浮かびますよね。冴島ｵﾝﾃｨｰﾇ依子さんの息子さんは、「大丈夫じゃない、腰やった」という独特な表現で回答しました。この回答には笑わずにはいられないでしょう。



この投稿に「大丈夫じゃないって言えるの大事」「解像度高い」などのリプライが寄せられました。型にとらわれない自由な発想が光り、改めて子どもの発想力や表現力に驚かされます。とてもおもしろい投稿でしたね。

「髪が…！」2歳児がお風呂で発見した事実に9万いいね

ご紹介するのはサメ美𓆉(@asagamatakuru__)さんが投稿したあるエピソードです。わが子との会話はどんなものでも、尊く大切な時間です。できることなら些細な会話でさえも、忘れずにいたかったと思っている人もたくさんいるでしょう。皆さんは、わが子との何気ない会話を大切にしていますか？成長はあっという間です。一瞬一瞬を大切にできたらいいですよね。

お風呂で2歳が突然「…まま？かみのけ めっちゃ ぬれてんで…！」と世紀の大発見をしたかのように言うので「え？ほんまや…あれ？2歳ちゃんも めっちゃ濡れてんで…」とにんまりして言ったら大きな目を丸くして後ろ髪を触り「ほんまや……！」と嬉しそうに言ったのでかわいすぎてぶっ倒れそうだった。

子どもの気づきや新発見の瞬間は、輝いていてかわいらしいですよね。見つけた瞬間、どんな思いなのでしょうか。水で髪の毛が濡れる経験も、子どもにとっては世紀の大発見。その瞬間を一緒に過ごせるなんて、幸せなことですよね。



この投稿に「かわいい親子」「微笑ましい！」などのリプライが寄せられました。大人にとっては当たり前なこと。でも子どもにとっては一つ一つが驚きの連続。そういう時間を一番近くで見守ってあげたいですよね。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）