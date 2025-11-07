¥Þ¥óU»Ø´ø´±¡ÖµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡×¡¡²ÝÂê¤Ï¼éÈ÷¤«¡ÄÁíÆÀÅÀ¡Ö17¡×¤âÁí¼ºÅÀ¤Ï¡Ö16¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤Ï¼éÈ÷¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£6Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£µ¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè10Àá¤Þ¤Ç¤ò¾Ã²½¤·¤Æ5¾¡2Ê¬¤±3ÇÔ¤È¤¤¤¦ÀïÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö17¡×¤Î¥ê¡¼¥°8°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÁíÆÀÅÀ¡Ö17¡×¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Áí¼ºÅÀ¿ô¡Ö16¡×¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È6°Ì¥¿¥¤¤Î¿ô»ú¤À¡£¼ÂºÝ¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Âè10Àá¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤Ç¤ÏÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢48Ê¬¡¢50Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè11Àá¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼Àï¤òÁ°¤Ë¡Ö¥ê¡¼¥°¤Î½ç°ÌÉ½¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÁí¼ºÅÀ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶·âÌÌ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤â²þÁ±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹¶¼é¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤À¤¬¡¢²æ¡¹¤¬º£µö¤·¤Æ¤¤¤ëÁí¼ºÅÀ¿ô¤ÏµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È¼ºÅÀ¤ÎÂ¿¤µ¤¬ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Á°²ó¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ê¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¡Ë¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹³°¤Ç½½Ê¬¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤é¤ì¤º¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤Î¼éÈ÷¤Ë¾¯¤·¶ì¤·¤ó¤À¡£º£½µ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡×
¡ÖÁê¼ê¤ËÁ´Éô¤Ç17ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×
