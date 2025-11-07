¥³¥á¥À¡¢ÅìµþŽ¥ÃÓÂÞ¤Ë¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ²¡×¥ª¡¼¥×¥ó/¿Íµ¤¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥¸¥§¥ê¥³¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥ÉµÊÃã¡¢´ØÅì½é½ÐÅ¹
¹ñÆâ³°¤Ë¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹·¿¤ÎµÊÃãÅ¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥À¤Ï11·î14Æü¡¢ÅìµþŽ¥ÃÓÂÞ¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¡×Æâ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉµÊÃã¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ²¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£½ÐÅ¹¾ì½ê¤Ï¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ÀìÌçÅ¹³¹¥¢¥ë¥ÑÃÏ²¼1³¬¡£
¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ²¡×¤Ï¡¢¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Î¿Íµ¤¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥¸¥§¥ê¥³¡×¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ°û¤á¤ë¿·¶ÈÂÖ¤Î¥¹¥¿¥ó¥ÉµÊÃã¤Ç¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¹ñÆâ1¹æÅ¹¤ò°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥³¥á¥À¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç¤¢¤ëÅì³¤¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó´ØÅì¤Ç½é½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¸¥§¥ê¥³¡×¤Ï¡¢Å¹Æâ»Å¹þ¤ß¤Î¥¸¥§¥ê¡¼¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¤Î¤»¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡£¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ²¡×¤Ç¤Ï¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ò25¼ïÎàÄó¶¡¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¤Î¼ïÎà¤äÍÌµ¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢¹õ¤ß¤Ä¤Ê¤É¤ÎÄÉ²Ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä´Å¤µ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï1,000ÄÌ¤ê°Ê¾å¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿åÂ²´Û¤äÅ¸Ë¾Âæ¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ç¤Î½ÐÅ¹¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Î½¸µÒ¤ò¸«¹þ¤à¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇäÅ¹¡Ö¥³¥á¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÊ»Àß¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ² ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¥¢¥ë¥ÑÅ¹¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£¡ÒÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Ó
¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ² ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¥¢¥ë¥ÑÅ¹¡×
½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3ÃúÌÜ1ÈÖ2¹æ ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ÀìÌçÅ¹³¹¥¢¥ë¥ÑÃÏ²¼1³¬
±Ä¶È»þ´Ö: 10:00¡Á22:00
ÄêµÙÆü: »ÜÀß¤ÎµÙ¶ÈÆü¤Ë½à¤º¤ë
¥µ¡¼¥Ó¥¹·ÁÂÖ: ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È ¢¨¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¢¤ê
¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ² ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¥¢¥ë¥ÑÅ¹¡×¡ÒÄó¶¡¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã¡Ó
¢¨¤¤¤º¤ì¤â¡¢ËÜÂÎR¥µ¥¤¥º¤ÎÀÇ¹þ²Á³Ê¤ÇÉ½µ
¢¡¡ÖàÝàê¥¸¥§¥ê¡¼&¥ß¥ë¥¯¥³¥³¥¢¡×690±ß
¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤ÎÄêÈÖ¡Ö¥³¥á¥À¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿àÝàê¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¥¸¥§¥ê¥³¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥ß¥ë¥¯¥³¥³¥¢¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡£²èÁü¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥Û¥¤¥Ã¥×¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¸¼ÊÆ¤¢¤é¤ì¤È¤ï¤é¤ÓÌß¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡ÖàÝàê¥¸¥§¥ê¡¼&¥ß¥ë¥¯¥³¥³¥¢(¥Á¥ç¥³¥Û¥¤¥Ã¥×ÊÑ¹¹¡¢¸¼ÊÆ¤¢¤é¤ì+¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°)¡×
¢¡¡Ö¹ÈÃã¥¸¥§¥ê¡¼&¥«¥é¥á¥ë¤«¤Ü¤Á¤ã¡×740±ß
¹ÈÃã¥¸¥§¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¸¥§¥ê¥³¡£ËÌ³¤Æ»¤¨¤Ó¤¹¤«¤Ü¤Á¤ã¤È¥ß¥ë¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥«¥é¥á¥ë¤¬Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹ÈÃã¥¸¥§¥ê¡¼&¥«¥é¥á¥ë¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¡Ò¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ² ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¥¢¥ë¥ÑÅ¹¡×¥ª¡¼¥×¥óµÇ°´ë²è¡Ó
¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ² ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¥¢¥ë¥ÑÅ¹¡×¤òÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤È¤·¡¢2025Ç¯11·î14Æü¸áÁ°10:00¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×
1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ²¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ò1ËçÄó¶¡¡£¥³¥á¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥³¥á¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¥³¥á¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤Î¤ß¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ²¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ÏÇÛÉÛ¤·¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
º¸:¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ²¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×±¦:¡Ö¥³¥á¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×
¢¡¡Ö5Ï¢Æ¦²Û»Ò(Ì¾¸Å²°¥Ç¥¶¥¤¥ó)¡×
¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆ¦²Û»Ò¡£Ì¾¸Å²°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö5Ï¢Æ¦²Û»Ò¡×¤ò1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ÀèÃå1,000Ì¾¸ÂÄê¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¡Ö5Ï¢Æ¦²Û»Ò(Ì¾¸Å²°¥Ç¥¶¥¤¥ó)¡×
¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ² ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¥¢¥ë¥ÑÅ¹¡×¥ª¡¼¥×¥ó