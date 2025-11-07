¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û£Ç£Ó¡¡¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ï£²ÇÔÌÜ¡¡¡¡ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÏÀÜÀïÀ©¤·¤Æ£²¾¡ÌÜ
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼À¤³¦ºÇ¹âÊö¡¦¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ê£Ç£Ó¡Ë¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö£Ë£É£Ï£Ô£É¡¡£Ç£Ó£Ï£Ã¡¡£Ô£á£è£ï£å¡×¡ÊÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¡Ë¤Ç¡¢£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡Ê£Ì£Ó¡Ë¤Ï¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ£³ÆüÌÜ¡Ê£¶Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤ÏÃæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ£µ¡½£·¤ÇÇÔÀï¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£±¾¡£²ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±¡½£²¤ÎÂè£´¥²¡¼¥à¤Ë£²ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤¹¤â¡¢Âè£µ£Å¤Ë£³ÅÀ¤òµÊ¤·¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¡£Âè£¶£Å¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Âè£·£Å¤Ë£²ÅÀ¤òµö¤¹¡£ºÇ½ªÂè£¸£Å¤ÏÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ì£Ó¤Ï£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¹¥¥Ã¥×¡¦Æ£Âô¸Þ·î¤¬¡ÖÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸ÞÎØ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤ÉñÂæ¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤È¤¤¤¦Âç²ñ¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç³¤³°¤ÎÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢Ê³Æ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ëÃæÉôÅÅÎÏ¤Ï¥¹¥¤¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤ò£²¾¡£±ÇÔ¤È¤·¤¿¡£Á°È¾¤Î£´£Å¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÊ£¿ôÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤â£µ¡½£µ¤ÎÂè£¶£Å¤Ë£±ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢Âè£·£Å¤Ë£±ÅÀ¤ò¥¹¥Á¡¼¥ë¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£ºÇ½ªÂè£¸£Å¤Ë£±ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤È¤«Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë½÷»ÒÆüËÜÀª¤Ï£´¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡££¶Æü¸á¸å£·»þ£³£°Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¸á¸å£±£²»þ£³£°Ê¬¡Ë¤«¤é¤Ï¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÈËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
