「なんとしても避けたかったのは、人生を振り返ったとき、映画しかないという事態です」は誰の名言？ヒントは女性！

どこかで聞いたことはあるけれど、誰の言葉かは知らない…。このクイズで、偉人の名言とその意味を一緒に覚えよう！あなたの毎日が前向きになる言葉をお届けします。

「なんとしても避けたかったのは、人生を振り返ったとき、映画しかないという事態です」は誰の名言でしょうか？

正解は「オードリー・ヘップバーン」でした！

オードリー・ヘップバーンは、世界的な映画スターとして成功を収めましたが、それだけでは満足しなかったということがこの言葉から伺えます。

映画という仕事に情熱を持ちながらも、それ以外の人生の側面、特に家族や人道的な活動にも大きな価値を見出していました。 俳優としてのキャリアの後半にはユニセフの親善大使としても活躍し、貧困に苦しむ子どもたちの支援に尽力しました。彼女にとって、映画は重要な一部であるものの、それが人生の全てではないと感じていたのです。 家族や友人との時間、人道的活動など、映画以外の分野での経験や関与が彼女にとって不可欠でした。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

