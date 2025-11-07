鈴木奈々、美バスト輝くランジェリー姿披露「大人の色気」「ドキドキした」と反響
【モデルプレス＝2025/11/07】タレントの鈴木奈々が11月6日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿を披露した。
【写真】“154cm51kg”37歳タレント「最強ボディ」美谷間際立つランジェリー姿
鈴木は「下着の撮影中です バストにハリが出て形が綺麗になった気がする！今のバストが一番自信あります！」とコメントし、ワインレッドのランジェリーにロングカーディガンを羽織り、鏡の前に立っているショットを公開。美しいバストを披露し、「＃身長154cm ＃体重51キロ」と添えている。
この投稿に、ファンからは「最強ボディ」「とってもセクシー」「大人の色気」「ドキドキした」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆鈴木奈々、ランジェリー姿公開
◆鈴木奈々の投稿に反響
【Not Sponsored 記事】