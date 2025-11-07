小倉優子「子どもたちの味見が止まらない」“13分放って置くだけ”料理披露「見てるだけでよだれが出る」「早速作ります」と反響
【モデルプレス＝2025/11/07】タレントの小倉優子が11月6日、自身のInstagramを更新。子どもたちに好評だという鶏手羽料理をレシピとともに動画で公開し、反響を呼んでいる。
【写真】3児のママタレ「ビールにも合う」13分放って置くだけ料理
小倉は「13分放って置くだけ！」と言葉を添えて「手羽中の黒酢煮」を作る様子を動画で公開。「小倉家のリピート率No1」とも書かれており、手際よく料理した後は、ツヤツヤと照り良く出来上がった料理を嬉しそうにつまむ子どもたちの姿に「子どもたちの味見が止まらない」とも添えている。また、材料や詳しいつくりかたをテキストでも投稿している。
この投稿に、ファンからは「見てるだけでよだれが出る」「早速作ります」「美味しそう」「ビールにも合う」「放って置くだけありがたい」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
