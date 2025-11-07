ゆい小池（ゆいちゃみ）、美脚際立つミニスカ姿披露「可愛い」「似合う」の声
【モデルプレス＝2025/11/07】モデル・ゆうちゃみの妹であり、同じくモデルのゆい小池（ゆいちゃみ）が11月5日、自身のInstagramを更新。すらりとした脚が際立つミニスカート姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気ギャルの20歳妹「スタイル良すぎ」話題のミニスカ姿
ゆい小池は「この前のcheri miサンでの撮影ッ」とつづり撮影オフショットを投稿。白のアウターにベージュのミニスカート、ペールピンクのニーハイブーツを合わせたすらりと伸びた脚がのぞくコーディネートを収めた写真となっている。
この投稿に「可愛い」「さすがどの服も似合う」「スタイル良すぎ」「脚の長さ憧れ」などとコメントが寄せられている。
ゆい小池は、ABEMAの青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の「初虹編」（2022年）で一躍注目を浴び、「小夏編」（同年）では大木遥翔とカップル成立し注目を浴びた。また、過去には同番組で、姉のゆうちゃみと比較されることについてお笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルに相談したことがきっかけで、ゆいちゃみからゆい小池へ改名したことも話題となっている。（modelpress編集部）
◆ゆい小池、美脚際立つミニスカート姿披露
◆ゆい小池の投稿に反響
◆ゆい小池「今日好き」出演・ゆいちゃみからの改名も話題
