今週末(11月8日・9日)の紅葉見頃はここ！まもなく見頃を迎えそうな全国の紅葉名所ガイド
紅葉の見頃は全国に広がり、東日本から西日本にかけ続々と美しい紅葉が楽しめるようになった。今回は、今見頃を迎えている名所や、今週末(11月8日(土)・9日(日))に美しい光景を楽しめそうな全国の紅葉スポットをピックアップして紹介する。
【画像】見頃時期を迎える全国の紅葉スポット
※各スポットの見頃は2025年11月5日時点の情報です。最新の情報は公式サイト等をご確認ください。
※そのほかの内容は取材時点の情報です。また、写真は2024年以前のものです。
■【東北】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【東北・青森県】弘前公園(鷹揚公園) / 弘前城をバックに眺める風情ある景観
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
1100本のカエデ、2600本の桜が美しい色を放つ弘前公園の秋の紅葉は、訪れる人に深まる秋を感じさせる。また、園内の植物園を会場に行われる「弘前城菊と紅葉まつり」は、フラワーアートや丹精込めて造られた香り高い菊花が見事に咲き競い、古城の秋を演出する。2025年10月31日から11月9日(日)までは「弘前城菊と紅葉まつり」が開催。期間中は夕暮れから21時まで特別ライトアップを実施予定だ。城と紅葉の織りなす風景は幻想的で、日中とは違った公園の風景を楽しめる。
■【東北・秋田県】小安峡 / 渓谷から湯けむりを上げる大噴湯は圧巻
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
秋田県湯沢市に位置する小安峡は、紅葉の名所として知られる。皆瀬川が深いV字峡の底を流れ、滝や急流が独特の景観を作る。秋になると、渓谷には黄や紅に彩られた木々が美しく色づき、特に轟音とともに白い湯けむりを上げる大噴湯とのコントラストが芸術的だ。遊歩道も整備されており、紅葉を見ながらハイキングが楽しめるほか、小安峡温泉が近くにあり、温泉に浸かって旅の疲れを癒やすこともできる。
■【東北・岩手県】厳美渓 / 川岸の景色が随一の名勝天然記念物
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
古都・平泉にも近く、一関市の主要観光地の1つである厳美渓。川底にできた甌穴(おうけつ)は大変珍しく、国の名勝天然記念物にも指定されている。ほかにも奇岩、怪岩、深淵、甌穴、滝など、約2キロにわたって続くスポットはどれも迫力満点だ。長い年月をかけて磨かれた岩肌とエメラルドグリーンの水流、そして四季折々の美しい景色は見もの。秋は紅葉が見どころで、10月中旬からモミジが鮮やかに色づき、渓流の滝とのコントラストを楽しめる。
■【東北・山形県】大滝公園 / 轟音を上げて落ちる滝が迫力満点
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
山形県東根市に位置し、国道48号沿いにある、高さ約10メートル、横幅約15メートルの大滝。巨木の間からほとばしる清流が、轟音を上げて真っすぐに流れ落ちる光景は壮観で、東根の隠れたパワースポットとして人気を呼んでいる。滝を中心に周囲は渓谷公園になっており、秋にはブナやモミジが美しい紅葉を見せる。川沿いに降りて滝のすぐ近くまで行けば、臨場感たっぷりだ。すぐそばには山形県天然記念物指定の巨木「大カツラ」もあり、人気の立ち寄りスポットになっている。
■【東北・宮城県】鳴子峡 / 断崖絶壁の上から見るV字峡谷の紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
JR鳴子温泉駅から車で約10分。国道47号に平行して走るV字型峡谷は、大谷川の浸食により成立した峡谷で、高さ約100メートルの断崖絶壁が2.5キロにわたって続く。奇岩と松の緑が点在する中に織りなす紅葉美は数ある名所の中でも第一級といわれるほど。紅葉期間中はJR鳴子温泉駅から中山平温泉駅間で路線バスが運行する。例年、10月下旬から11月上旬頃にかけて、紅葉の見頃となる。
■【東北・宮城県】蔵王エコーライン / 蔵王連峰が赤や黄に色づく
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
宮城県と山形県をつなぎ蔵王連峰を東西に横断する山岳観光道路、蔵王エコーライン。9月下旬から10月下旬までカエデ類、ブナ、ナラなど赤、黄色を基調に色づき、紅葉を見ながらの秋のドライブが楽しめる。蔵王刈田岳山頂付近の御釜、山頂近くから見る紅葉の蔵王連峰もおすすめだ。
■【東北・福島県】南湖公園 / 湖面に映り込む紅葉が美しい公園
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
名君であり茶人、また優れた作庭家でもあった12代白河藩主･松平定信によって、武士も庶民も楽しめる行楽地として1801年に築造された公園。日本最古の公園とも言われ、1周約2キロの湖周辺に広がっている。例年10月下旬から11月中旬にかけて、カエデなどの木々が色づき、湖面に映り込むさまが見事だ。また、南湖公園は小径に囲まれているので、紅葉を楽しみながらの散歩もおすすめ。
■【東北・福島県】霊山県立自然公園 / 色づく岩山と太平洋が望める人気スポット
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
阿武隈山系の緩やかな稜線の中にそそり立つ標高825メートルの霊山を中心にした、国の名勝の指定を受けている自然公園。モミジやケヤキ、ヤマボウシなどの木々が岩山を彩るさまを鑑賞するために訪れる人も多い。山中にはハイキングコースも整備されていて、太平洋を望む大パノラマと気軽なトレッキングを楽しめる人気のスポットにもなっている。
■【関東】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【関東・栃木県】湯西川温泉(平家の里) / 平家落人伝説の伝わる温泉地の紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
平家の落人伝説が残る栃木県・湯西川温泉。1573年(天正元年)に平家の子孫が温泉を発見したといわれている。温泉はアルカリ性単純泉で神経痛やリウマチ、外傷などに効能があるといわれる。ブナやモミジなどの燃えるような紅葉と、渓谷の迫力を間近に感じられる渓谷露天風呂も人気。また、里山に囲まれている湯西川温泉は、毎年10月中旬〜11月中旬頃まで赤や黄色のグラデーションが美しい紅葉が楽しめる。
■【関東・群馬県】榛名山・榛名湖 / カルデラ湖に紅葉が映る眺めが格別
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
赤城山、妙義山と共に上毛三山の1つに数えられる榛名山。山頂にはカルデラ湖の榛名湖とカルデラ内にできた榛名富士がある。秋になるとカエデ、モミジ、ヤマウルシ、カラマツ、桜などが鮮やかに色づき、山全体が紅葉で装われる。特に榛名富士山頂からの眺めは格別で、登山のほかにロープウェイを利用して移動することができる。西方に紅葉を映した榛名湖、遠方には谷川連峰、浅間山、関東平野を展望でき、晴天の日には富士山まで見ることができる。
■【関東・群馬県】国指定名勝 吾妻峡 / 関東の耶馬渓と謳われた名勝の美しい渓谷
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
群馬県吾妻(あがつま)川にかかるふれあい大橋から上流の新蓬莱まで約2.5キロの渓谷。紅葉の時期には両岸に生い茂るカエデ、クヌギ、イヌシデ、リョウブ、桜類の落葉樹が美しく色づく。紅葉は、例年、10月下旬頃から色づき始め、11月上旬頃にかけてが見頃となる。大昔に火山が噴き出した溶岩を吾妻川の水が深く浸食してできたと考えられ、九州の耶馬渓にちなんで関東の耶馬渓とも呼ばれる。なかでも川幅4メートル、深さ50メートルの深淵・八丁暗がり付近は最大の見どころ。
■【関東・茨城県】袋田の滝 / 日本屈指の名瀑が艶やかな紅葉に染まる
色づき状況：色づき始め(※2025年11月5日現在)
茨城県にある、高さ120メートル、幅73メートルの大きさを誇り、日本三名瀑の1つに名を連ねる袋田の滝。流れが四段に落下することから、別名「四度(よど)の滝」とも呼ばれ、四季折々の表情を見ることができる。秋には、滝を囲うようにイロハカエデやオオモミジをはじめクヌギ、ナラ、ヤマウルシなどが赤や黄色に色づく。紅葉の時期の光景の美しさは、西行法師が詠んだ歌「花紅葉(もみち)経緯(たてよこ)にして山姫の錦織出す袋田の瀧」からもうかがい知ることができる。
■【関東・茨城県】永源寺(もみじ寺) / 境内が色鮮やかなモミジに埋め尽くされる「もみじ寺」
色づき状況：色づき始め(※2025年11月5日現在)
茨城県にある永源寺は1446年(文安3年)に創建された曹洞宗の寺院で、芸能の神である弁財天を祀る、大子七福神巡りの七番寺。通称「もみじ寺」とも呼ばれるほどの紅葉の名所でもあり、紅葉の時期に赤や黄色に色づいたモミジに埋め尽くされる境内の風景は、日本の美しい秋を感じさせ、まるで京都にいるかと思わせるような素晴らしさだ。例年、10月下旬頃からモミジやケヤキ、カエデが色づき始め、11月上旬から11月中旬頃にかけて紅葉が見頃を迎える。
■【関東・埼玉県】鳥居観音 / 広い敷地内で紅葉と建造物を楽しむ
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
埼玉百選に選ばれた観光名所で、西遊記でお馴染みの「玄奘三蔵法師霊骨」が祀られている。東京ドーム6.5個分ほどの約30万平方メートルの広さの山内各所には、開祖平沼彌太郎氏(雅号・平沼桐江)が30年以上の歳月をかけて築いた建造物があり、秋になると山の美しい紅葉と合わせた景色が楽しめる。10月下旬から11月中旬にかけて見頃を迎えモミジが色づく。
■【関東・埼玉県】名栗湖 有間渓谷 / 名栗湖上流を紅葉狩りしながら散策
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
埼玉県秩父市と飯能市の間に位置する名栗地区にあるダム湖、名栗湖。周囲を一周する道路も整備され、大自然の中でカヌー体験や釣りを楽しむことができる。そんな名栗湖上流にある有間渓谷沿いは、秋には澄んだ流れと美しい紅葉が織りなす景色を堪能しながら散策を楽しめるスポットだ。例年、11月上旬頃からモミジやカエデ、サクラなどが色づき始め、11月下旬頃にかけて紅葉の見頃の時期となる。
■【関東・東京都】御岳渓谷 / 駅からすぐの渓谷で紅葉を眺めながら清流散策
色づき状況：色づき始め(※2025年11月5日現在)
JR青梅線の御嶽駅からすぐに位置する、多摩川上流の御岳渓谷。秋になると、両岸のモミジやイチョウなどが色づく風光明媚な景観を楽しみながら気軽に紅葉狩りができる人気スポットだ。例年、11月上旬頃からカエデやイチョウ、ケヤキ、山桜、コナラなどが色づき始め、11月下旬頃にかけて見頃を迎える。そびえる巨岩を縫うように白波を立てる清流を望み、「名水百選」にも選ばれている。2025年10月25日から11月24日(振休)の期間は、みたけ渓谷秋色まつりが開催。
■【関東・神奈川県】箱根美術館 / 紅葉が彩る芸術郷
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
日本古陶磁器を中心に展示する箱根美術館には、国の名勝に指定された庭園「神仙郷」がある。秋の紅葉の時期は美しく、200本以上のモミジが11月に入ると一斉に色づき始める。特に苔庭は、10日前後から中旬を中心に、苔の緑と紅葉の鮮やかなコントラストを楽しむことができる。紅葉が彩どる芸術郷では、抹茶(和菓子つきで800円)を提供している。11月中は無休で開館。
■【甲信越】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【甲信越・山梨県】河口湖 / ライトアップされたもみじ回廊で、紅葉越しの富士山が楽しめる
色づき状況：色づき始め(※2025年11月5日現在)
標高1300メートルの天下茶屋や、830メートルの河口湖、それぞれの移りゆく紅葉が楽しめる。また、約100本の巨木もみじ(もみじ回廊)や約1.5キロメートルのもみじ並木(もみじ街道)がゆったりと心を癒やしてくれる。ライトアップもあり、ライトに照らされた色鮮やかな紅葉の中に浮かび上がる富士山の姿が楽しめる。例年、10月下旬から11月下旬頃にかけて、紅葉の見頃となる。2025年11月1日から11月30日(日)までは、富士河口湖紅葉まつりを開催。
■【甲信越・山梨県】南伊奈ヶ湖周辺 / 湖面に映る紅葉が見事
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
櫛形山の中腹に位置し、県民の森の中にある南伊奈ヶ湖は、標高890メートル付近にある湖。湖を一周できる木立に囲まれた遊歩道を歩くと、自然を身近に感じることができる。緑色の湖面に映る紅葉の景色も美しく、自然の豊かな色彩とゆっくり流れる時間が心と体を癒やしてくれる。例年、10月下旬から11月中旬頃が紅葉の見頃となる。
■【甲信越・山梨県】紅葉台 / 富士山を望む紅葉の景色を堪能
色づき状況：色づき始め(※2025年11月5日現在)
富士山のちょうど北側にあり、西湖(さいこ)の南、また、青木ヶ原樹海の東端に位置する足和田山の尾根にある紅葉台。紅葉台を含め、三湖台、五湖台(すべて足和田山)が東海自然歩道のコース上にあることから、素晴らしい景色を享受できる。夏にも足和田山は多くの観光客でにぎわうが、秋の紅葉台からの紅葉は見事なもので、根強い人気を保っている。例年、10月下旬頃からモミジやナラなどが色づき始め、11月上旬から11月下旬にかけて見頃を迎える。
■【甲信越・長野県】高峰高原 / 標高差による紅葉の移り変わりが美しい
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
標高2000メートルの高峰高原から見えるカラマツ、ナナカマドの紅葉が美しい。富士山や八ヶ岳をバックに美しい黄葉を見せ、この絶景を例年は10月上旬頃からカラマツやナナカマド、シラカバなどが色づき始め、彩り出す。11月上旬頃にかけて、色鮮やかな紅葉や黄葉が一面に広がり見頃となる。
■【甲信越・長野県】高瀬渓谷 / 静かな佇まいの県内有数の景勝地
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
高瀬渓谷は、高瀬川に沿って連なる大町ダム・七倉ダム・高瀬ダムの3つのダムと、葛温泉を含む周辺一帯を指す。雄大な自然の中に突如現れる巨大なダムの風景は、まさに圧巻。おすすめのポイントは、高瀬ダム堰堤から見下ろした紅葉と、高瀬トンネル手前の北葛沢や尾入沢大橋から見る渓谷の紅葉だ。また、七倉ダムや大町ダムを彩る紅葉の変化も見応えがある。
■【甲信越・長野県】富士見台高原 / 空中散歩で味わう絶景
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
10月中旬から始まる富士見台高原(標高1739メートル)の紅葉は、色づく景観が山のふもと、中腹、山頂と3段階で楽しめ、リフトでは紅葉を眺めながらの空中散歩ができる。歩くのに自信がない人でも、高原バスを利用すれば車窓から紅葉を楽しめ、この季節だけに見られる雲海と南アルプスからのご来光もいっぺんに味わえる。全長2500メートル、標高差600メートルのロープウェイからは、高地になるにつれ深まりゆく秋の様子が見られる。
■【甲信越・長野県】懐古園 / 苔むした石垣と紅葉のコントラストが見事
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
長野県にある懐古園はもともとは小諸城があった場所で、1926年(大正15年)に造園の権威・本多静六氏の設計により、近代的な公園として整備された。400年を超える苔むした石垣の緑と、紅葉した園内のケヤキやモミジ、そしてカエデなどの樹々とのコントラストが見事。11月上旬に見頃を迎え、各所で燃えるような紅葉を見ることができる。特に、紅葉ヶ丘の紅葉は必見。 また2025年10月25日から11月24日(振休)まで、小諸城址懐古園紅葉まつりと小諸城址懐古園ライトアップを開催。
■【甲信越・新潟県】清津峡 / 紅葉と併せて楽しみたい施設も充実
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
清流 清津川を挟んで切り立つ巨大な岸壁は全国に誇るV字型の大峡谷をつくり、国の名勝、天然記念物に指定されている。例年10月中旬から11月上旬にはモミジ、ウルシなどが紅葉のピークに。2018年春にリニューアルした清津峡渓谷トンネルのパノラマステーションからは、足元一面に張られた水面に峡谷が映り込む不思議な空間を通して絶景を鑑賞することができる。エントランス(カフェ、足湯)も新設され、いっそう楽しめるスポットとなっている。
■【東海】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【東海・岐阜県】飛騨美濃せせらぎ街道 / 標高差によって長く楽しめる紅葉の名所
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
岐阜県のほぼ中央を南北に縦断する、全長64キロのせせらぎ街道は、ドライブで紅葉を楽しめるスポットとしても有名。街道沿いのナラやブナ、カラマツなどの広葉樹が黄金色に姿を変える光景を見ようと、多くの人々が訪れる。特にめいほう高原周辺から高山市清見町へと抜けるルートは、自然色が強く感じられる景勝地となっており、標高差があるためその年の気候や場所によって見頃の時期が異なる。一番標高の高い西ウレ峠から順番に紅葉し、長い期間にわたって紅葉が楽しめる。
■【東海・岐阜県】伊吹山ドライブウェイ / 見頃が日々移りゆく伊吹山の紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
岐阜県伊吹山の紅葉は標高差の気温の違いにより、約1カ月かけて麓へ向かいゆっくりと降りてくる。そのため見頃となる標高が日々移り変わる。全長17キロのドライブウェイを走り抜けながら、変わりゆく山の色を眺めることができる。また、伊吹山ドライブウェイ終点に「スカイテラス伊吹山(10時〜16時LO15時30分)」があり、お土産物の販売や飲食コーナーがある。オープンテラスでは賤ヶ岳や姉川、小谷城跡などを見渡すことができ、清々しい空気の中リフレッシュできる。
■【東海・岐阜県】古今伝授の里フィールドミュージアム / 和歌の世界に浸りながら紅葉を愛でる
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
中世の歌人にちなんだ和歌をテーマにした野外博物館。秋には、池の水面に映り込む紅葉と竹林と青空のコントラストが美しい。光と水を取り入れた瀟洒な博物館内から眺める紅葉もまた格別だ。例年、10月下旬からカツラやケヤキ、モミジなどが色づき始め、11月中旬にかけてが紅葉の見頃の時期となる。
■【東海・愛知県】茶臼山高原 / 県下で最も早く色づく愛知県の最高峰
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
愛知県の最高峰、標高1415メートルの茶臼山は県下で最も早くカエデやブナなどが美しく色づく。県内で最も早く例年10月上旬から徐々に葉が色づきはじめ、下旬にはピークを迎える。時間に余裕があるのなら、観光リフトに昇り、麓の紅葉を見下ろすのもおすすめで、11月上旬まで楽しめる。茶臼山高原道路から眺める紅葉も格別だ。
■【東海・愛知県】段戸裏谷原生林 きららの森 / 樹齢200年の巨木が生い茂る自然の宝庫
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
段戸裏谷(だんとうらだに)原生林「きららの森」は、愛知県の自然豊かな紅葉スポットとして、秋の訪れとともに美しい景色が広がる場所だ。樹齢200年の巨木が生い茂り、多くの野鳥や湿原植物が見られる自然林。標高1000メートル近いこの森は、ブナやカエデなど多種多様な木々が生い茂り、秋になると赤や黄、橙色に彩られた紅葉が一面に広がる。特に、ブナ林の黄葉は圧巻で、広がる黄金のカーペットのような美しさは、訪れる人々を魅了している。また、日差しが差し込むと、木々の間から光が紅葉を照らし、美しいコントラストを作り出している。
■【関西】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【関西・滋賀県】びわ湖バレイ / ロープウェイから眺める琵琶湖と紅葉の絨毯
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
麓からロープウェイで約5分、標高1108メートルの打見山から1174メートルの蓬莱山にかけての尾根に広がる滋賀県のびわ湖バレイは、琵琶湖を一望できるびわ湖テラスをはじめ、さまざまなアトラクションやレストランが備わった、一年を通して遊べるレジャースポットだ。秋は紅葉スポットとしても楽しむことができ、例年10月下旬頃からカエデやミズナラなどの木々が色づく。ロープウェイからは、絨毯のように広がる美しい紅葉と琵琶湖を併せて堪能できる。
■【関西・京都府】高雄(神護寺) / 紅葉越しに見る神護寺の荘厳さはひときわ
色づき状況：色づき始め(※2025年11月5日現在)
高雄、槇尾、栂尾(とがのお)は三尾と言われ、いずれも京都府京都市北西部の紅葉の名所として知られる。特に高雄山の中腹にある神護寺は、京都市内でも早めに色づき始める、京都屈指の紅葉の名所。秋には、山門への古びた石段に赤や黄のカエデが葉を落とす風景や、境内に入ると葉の合間にお堂や塔が見え隠れする情趣たっぷりの景色が楽しめる。また有名なかわら投げは、ここ神護寺が発祥とされており、境内西の地蔵院から谷に飛ばすことで家内安全を祈る。
■【関西・兵庫県】六甲高山植物園 / 多彩な植物の紅葉を楽しめる植物園
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
兵庫県神戸市六甲山の山頂付近、海抜865メートルにある植物園。北海道南部に相当する気候を利用して、高山植物を中心に、世界の寒冷地植物など約1500種が栽培されている。秋の紅葉の時期になると、イロハモミジ、オオモミジをはじめとするカエデ類や、ブナ、カラマツ、シロモジ、ツツジ類が、例年10月中旬頃から色づき始める。園内を錦絵のように鮮やかに染め上げ、11月中旬頃まで見頃が続く。また、普段なかなかお目にかかれない多種多様な高山植物も栽培しており、チングルマなどの紅葉も楽しめる。
■【関西・和歌山県】玉川峡 / 川面に映った紅葉もまた美しい
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
和歌山県にある、世界遺産を有する高野三山の1つ摩尼山(まにさん)から流れる丹生川(にゅうがわ)の上流の渓谷。玉川四十八石と呼ばれる奇石怪石が点在しており、春は桜、夏は川遊び、秋には紅葉と四季折々の豊かな自然を満喫できる。例年、11月上旬から中旬にかけて、モミジやケヤキなどが色づき、川面に映る紅葉も楽しめる。
■【中国】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【中国・岡山県】岡山県立森林公園 / 広大な敷地内を埋め尽くすように木々が色づく
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
岡山県内でも比較的気温が低く、10月下旬から紅葉の見頃を迎える。敷地内はとても広いが遊歩道が完備されており、ゆっくりと散策することができる。豊かな自然を感じながら紅葉したたくさんの植物が観察できる。特に実をつけてピンク色に色づくマユミはおすすめ。
■【中国・岡山県】蒜山三座 / ダイナミックな紅葉と雲海が広がる
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
蒜山三座とは、岡山県と鳥取県の県境にある、大山連峰に連なる上蒜山(かみひるぜん)、中蒜山(なかひるぜん)、下蒜山(しもひるぜん)の3つを総称したもの。約60万年前に火山活動を停止したとされる。秋には、見晴らしがよくダイナミックに紅葉する木々を眺めながら登山ができる。寒暖の差が激しい日には雲海が広がり紅葉との調和も楽しめる。例年、10月下旬頃から、ブナやコナラ、カエデ、ナナカマドなどが色づき始め、11月上旬から11月中旬頃にかけて紅葉が見頃を迎える。
■【中国・岡山県】蒜山高原 / 紅葉ドライブにぴったりの観光道路も
色づき状況：色づき始め(※2025年11月5日現在)
蒜山高原(ひるぜんこうげん)は岡山県にある標高約500メートルから600メートルのなだらかな高原地帯で、西日本屈指のリゾート地でもある。例年、10月下旬頃から色づき始め、11月上旬頃に紅葉の見頃を迎える。蒜山と大山を結ぶ観光道路、蒜山大山(ひるぜんだいせん)スカイラインは紅葉を楽しみながらのドライブに最適なスポットの1つ。ブナの原生林やカエデなどの紅葉、ススキの群生をはじめ、鬼女台(きめんだい)からは大山の眺めを楽しめる。
■【中国・岡山県】奥津渓 / 10万人の人出で賑わう紅葉の絶景スポット
色づき状況：色づき始め(※2025年11月5日現在)
岡山県有数の紅葉スポットで有名な全長約3キロの奥津渓。川床の岩盤にできた臼淵の甌穴(おうけつ)群は全国的にも貴重なもので、中には50万年前に形成されたものもあるという。秋にはイロハモミジやカエデ、イチョウといった多くの木々が彩りを見せる。特に大釣橋付近が絶景ポイントだ。例年、10月中旬頃から色づき始め、11月上旬から11月中旬頃が紅葉の見頃となる。
■【中国・山口県】寂地峡 / 清流と赤く染まった風景を見ながら散策できる
色づき状況：色づき始め(※2025年11月5日現在)
山口県岩国市にある、標高1337メートルの寂地山(じゃくちさん)の麓に広がる峡谷。竜頭、竜門、白竜、登竜、竜尾と、竜と名のつく5つの滝からなり、日本の滝百選に選ばれている五竜の滝があることでも知られる。遊歩道が整備されており、それぞれの滝を巡ることができる。秋の紅葉の時期も美しく、例年10月中旬頃からカエデやモミジなどが色づき始める。
■【四国】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【四国・香川県】大窪寺 / カエデやイチョウが境内を彩る
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
大窪寺は四国霊場第88番札所、結願の寺。標高774メートルの女体山のふもとにあり、奇岩に覆われた胎蔵ヶ峰を背景に本堂とそれに続く二重多宝塔が静かなたたずまいを見せる。大師堂横にある宝杖堂にはお遍路さんを支えてきた金剛杖が奉納されている。秋の紅葉の時期には、境内のカエデやイチョウ、イロハモミジなどが色づき、彩りをそえている。例年、10月下旬から12月上旬頃が、紅葉の見頃となる。
■【四国・愛媛県】小田深山渓谷 / 20種類以上のモミジで彩られる絶景スポット
色づき状況：色づき始め(※2025年11月5日現在)
仁淀川水系の源流域のひとつであり、四国随一の渓谷美が楽しめる。秋の紅葉、春の新緑、河原の石や岩肌、川の水面、それぞれにとても鮮やかな色彩があり、どこを見ても美しさを感じることができる。渓谷を流れる黒川の流れは穏やかで、清流の音や野鳥たちの声に癒やされる。渓谷沿いに1.5キロメートルの遊歩道が整備されているのもうれしい。
■【四国・愛媛県】面河渓 / 白い岩肌を黄、赤の紅葉が彩る
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
面河渓(おもごけい)は石鎚山の南麓に広がる渓谷で、奇岩やエメラルドグリーンの清流が流れる国指定の名勝地。透明度の高い川は遊歩道からでも川底が見えるほど。季節ごとに異なる景色を楽しめるが、秋の紅葉が特に人気だ。紅葉する樹木の数が多いため、紅葉を楽しめるスポットが点在している。紅葉は10月中旬頃から色づき始め、見頃の10月下旬から11月上旬頃になると、白い岩肌に黄、赤の紅葉という素晴らしい景観が楽しめる。
■【九州】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【九州・佐賀県】シチメンソウ群生地 / 有明海を赤く染める幻想的な風景
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
シチメンソウとは、草丈20〜40センチメートルのヒユ科の一年生草木。風波や潮流が少ないところでしか育たず、塩水に耐える植物であることから塩生植物とも呼ばれている。秋になり、まるで山々の紅葉のように色づくさまは、佐賀市南部の有明海の風物詩として知られている。例年、10月下旬から11月中旬にかけて、紅葉の見頃の時期となる。
■【九州・宮崎県】えびの高原 / 大自然を五感で感じながらトレッキングも楽しめる
色づき状況：今見頃(※2025年11月5日現在)
霧島山の標高1200メートルにあるえびの高原。我が国最初の国立公園に指定された霧島錦江湾国立公園の北部に位置し、豊かな自然の宝庫としても知られる県内屈指の観光エリアだ。トレッキングスポットとしても人気の高い韓国岳や甑岳をはじめ大小さまざまな山々がすそ野を広げる高原内には不動池、六観音御池、白紫池などの火口湖が点在し、秋には鮮やかな紅葉で彩られるため絶好の展望地となっている。六観音御池(ろっかんのんみいけ)は酸性湖のため湖面はコバルトブルーになっており、周囲1500メートルの池の周りをミズナラ・カエデなどの広葉樹やモミ・アカマツなどの針葉樹が混生する豊かな森が彩る。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
