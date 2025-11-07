9日(日)は九州から北海道にかけて雨が降り、西日本や東日本では雷を伴って雨脚が強まる所もあるでしょう。また、台風26号は発達しながら北上し、来週は沖縄に影響を与える恐れがあります。台風の北側には前線が延びる予想で、雨が強まる可能性も。今後の動向に注意が必要です。

9日(日)は広く雨 雨脚が強まる所も

8日(土)は、北海道は寒気の影響が残り、午前中は雪の降る所があるでしょう。朝は冷え込み、路面が凍結する所もありそうです。車の運転は路面状況の変化にご注意ください。東北から九州、沖縄は大体晴れるでしょう。





9日(日)は、低気圧が本州付近を進む予想です。九州から北海道にかけて広く雨が降るでしょう。西日本や東日本では雷を伴って雨脚が強まる所もありそうです。低い道路の冠水にご注意ください。

来週は台風26号の影響に注意

来週は台風26号の影響に注意が必要です。



台風26号は、今後もフィリピンの東を発達しながら北西へ進み、強い勢力に発達するでしょう。9日(日)は非常に強い勢力になり、フィリピンへ近づく予想です。台風はフィリピンを通過した後は次第に進路を北よりに変えて、南シナ海を北上するでしょう。

台風26号のその後の進路はまだはっきりしませんが、日本や海外の予測モデルでは、偏西風にのって、進路を東よりに変えると予想するものがあります。



台風26号の北側には前線が延びる予想で、沖縄では、来週は雨が強まり、海上は大しけとなる恐れもあります。



一般的に台風は海面水温が26〜27℃の海域で発生、発達するといわれています。本州近海の海面水温は26℃未満となっており、台風が近づいても勢力は弱まる可能性がありますが、前線に熱帯由来の湿った空気を運び込み、本州付近でも広く雨が降る可能性があります。今後も最新の情報にご注意ください。

15日(土)以降は広く晴れてお出かけ日和

15日(土)以降は、東北から九州にかけて晴れる日が続くでしょう。北海道は雲が広がりやすい見込みです。沖縄は16日(日)から17日(月)は雨が降りそうです。



最高気温は、札幌市では17日(月)と18日(火)は5℃以下と厳しい寒さとなるでしょう。18日(火)の最低気温はマイナス1℃と強い冷え込みとなりそうです。東京都心や名古屋市、大阪市の最高気温は17℃前後の日が多いでしょう。最低気温は10℃未満の日が多く、冷え込みそうです。朝晩と日中の気温の変化が大きくなりますので、体調管理にご注意ください。