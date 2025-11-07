「そんなの関係ねぇ!!」152回目の告白が玉砕した理由！恋したセンパイは地縛霊だった【著者に聞く】
【漫画】本編を読む
「センパイ好きです!付き合ってください!」「え、ムリ」告白が秒で玉砕した理由は、センパイが幽霊だったから!?今回は、ウエマツ七司さん(@uemt_74)さんの「幽霊男子に恋する系女子」を紹介するとともに、制作秘話など話を聞いた。
■152回目の玉砕と瘴気の霧
センパイは地縛霊。チャイムが鳴ると彼女は下校しなければいけない。そんな彼女に黒い靄が見えた。「この黒い霧は幽霊が出す瘴気のようなもので、ずっとセンパイと接しているので彼女に憑いてしまったのだと思います。幽霊がいると運が悪くなるみたいな感じです」とウエマツさんは説明する。
そのせいで、彼女の身に不幸が起きる。彼女はセンパイに触ってもらえて一番うれしいシーンだが、コメント欄には、「幽霊の先輩に触れられたってことは、主人公がかなり死に近づいてたってことか?」という鋭い指摘があった。
■漫画に描かれていない裏設定
これについてウエマツさんに聞いてみると、「鋭いコメントが多くて描いた甲斐がありますよね!」と一言。「実は男の子の先輩は学校で死んだ地縛霊で本当は学校から出られないのですが、彼女に憑いた瘴気が道となって外に出れたという設定があります」と、漫画には描かれてはいない裏設定を話してくれた。
現在、ウエマツさんは最新作「魔託のヴァルムト」を連載中だ。「現在3巻まで発売中です。集めやすくなってますので、どうぞよろしくお願いします!」また、pixiv月例賞で優秀賞を受賞した「サイケデリック」もサスペンス感満載でおすすめだ。
取材協力：ウエマツ七司(@uemt_74)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。