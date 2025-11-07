改善提案に「非常識な！」子ども会は修羅場？役員引き継ぎ会で飛び交った言葉がひどすぎる【ママリ】
©amatou_kotton
©amatou_kotton
©amatou_kotton
©amatou_kotton
序盤に聞かされた、衝撃的な事実
役員引き継ぎ会の序盤なのに、ヘビーな話題をし始めた べき子さん…。たしかに、今年度辞めてしまった役員がいます。ですがそれは、家庭の事情を汲まずに、べき子さんがその役員を一方的に責めた結果、招いてしまったことです。自分が悪いとは、まったく思っていないのでしょう…。
次は、山吹さんがレク係について引き継ぎ事項を話す番です。新1年生歓迎会で配布するお菓子について、懸念している点があります。
再び、会長の怒号が飛ぶ…
©amatou_kotton
©amatou_kotton
©amatou_kotton
©amatou_kotton
山吹さんが話している番なのに、べき子さんが突然、大声で「非常識な！」と叫びます。山吹さんは、常識はずれな案を出したわけではないのに…。これには、新役員も驚いています。
べき子さんは、何が「非常識」と、感じているのでしょう？
すんなり帰ることができなかった、引き継ぎ会
©amatou_kotton
©amatou_kotton
©amatou_kotton
©amatou_kotton
©amatou_kotton
©amatou_kotton
紅白まんじゅうの件は、新会長がべき子さんをなだめたので、何とかおさまりました。ただ、重苦しい雰囲気のまま、引き継ぎ会は終わりました。そしてさらに、旧役員はお説教…。これでは、新役員に不安を植え付けるだけですね…。
何か気に入らないことがあれば、「非常識！」と相手を否定し、威嚇ばかりしていた会長・べき子さん。子ども会の会長は、そんなに偉いのでしょうか？
結局、べき子さんは子ども会の会長の任期を終えたあと、孤立します。威圧的な言動ばかりする人と、一緒に過ごせないですね。自分の常識ばかり押し付けず、相手の意見を尊重することは、人間関係を築くうえで大切なことですね。
記事作成: ももこ
（配信元: ママリ）