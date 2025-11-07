合法ロリ巨乳・長澤茉里奈、西川貴教のコスプレ？ 最新ショットに「HOT LIMITに見えた」「一瞬TMレボリューション」
「合法ロリ巨乳」と自称するグラビアアイドルの長澤茉里奈（30）が6日、自身のXを更新し、オフショットを投稿。黒とベージュのボーダー衣装で、ネット上では、歌手・西川貴教に「見えた！」という声があがっている。
【画像】西川貴教に見える（笑）太もも肉付きいい…TM衣装ぽい姿の長澤茉里奈
Xでは「こんにちわんこそば おひるなにたべる？？」と写真を2枚投稿。肩を出した黒とベージュの衣装だが、ベージュの部分と肌の色が同じに見えることから、ファンは露出が多い衣装と勘違い。
「ホットリミットな服かと思ったw」「一瞬TMレボリューションみたいな服かと思った」「西川くんの服かと思いました」「完全にHOTLIMITの西川さんの衣装かと思った」「ホンマに一瞬だけHOT LIMITに見えたの俺だけじゃないはず」などと反応している。
